ОТ ДЕТЕКТИВА К ИСТОРИИ

По данным аналитиков онлайн-кинотеатра «Кион», в первом квартале 2026 года интерес россиян к тру-крайму вырос на 53% относительно аналогичного периода 2025 года. Наиболее востребован подобный контент среди женской аудитории от 35 до 54 лет. Также тру-крайм нередко выбирают для себя и мужчины от 18 до 24 лет.

В апреле любителей жанра ждет сразу несколько новых сериалов. Так онлайн-кинотеатр «Кион» заготовил на 1 апреля премьеру детективного триллера «Отпечатки». Режиссером выступил Сергей Филатов, который ранее создал для платформы проект «Бар “Один звонок”». Главные роли в «Отпечатках» исполнят Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев.

По сюжету следователь Яна Князева, героиня Оксаны Акиньшиной, возвращается в родной тихий городок Заречный, чтобы расследовать серию преступлений. Однако радикальные методы и личный интерес героини ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис Симонов. Дальнейший ход событий приводит напарников к местному детскому дому, в котором росла Яна, и чем ближе герои подбираются к убийце, тем сильнее им пытаются помешать.

Помимо Акиньшиной и Чеботарева в кадре можно будет увидеть Евгения Санникова, Анну Богомолову, Полину Кутепову, Олега Рязанцева, Агриппину Стеклову, Александру Бабаскину и не только. Съемки проекта проходили в Астрахани и Астраханской области. Впервые «Отпечатки» показали в сентябре 2025 года в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон! на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Проект вошел в число самых ожидаемых сериалов 2026 году и получил высокую оценку критиков.

Онлайн-кинотеатр Premier со своей стороны предложит зрителю мистический детектив «Зов Русалки» с Андреем Фроловым («Изгой», «Страх над Невой», «Преторианец») в главной роли.

Сюжет тоже закручивается вокруг небольшого городка, в котором происходит серия мистических ритуальных убийств. Следствие заходит в тупик, а местные утверждают, что во всем виновата некая русалка. Разгадать загадку предстоит московскому специалисту по серийным убийцам Юрию Бахтину, которого из столицы направляют в помощь следствию. По ходу расследования в число подозреваемых попадаются также и близкие Бахтина, однако мало что может помешать ему выйти на след убийцы.