«Отпечатки», «Черная графиня» и «Хогвартс»: Какие сериалы смотреть в апреле
В апреле онлайн-кинотеатры предложат любителям тру-крайма сразу несколько новых историй, также зрителей ждут финалы сериалов «Гордость», «Время Счастливых», «На льду» и пятый сезон новых «Папиных дочек», в котором мама Даша в исполнении Анастасии Сиваевой вернется в семью.
Хотя 1 апреля традиционно отмечается День смеха, стриминги во второй месяц весны решили сделать ставку не на комедии, а на детектив. Новые истории представят сразу несколько кинотеатров, помимо линии расследования в некоторых подобных сериалах найдется место и для мистики.
Сразу несколько проектов, которые онлайн-кинотеатры покажут зрителям в апреле, ранее презентовали в рамках различных фестивалях. Среди ожидаемых новинок, например, «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым и «Черная Графиня» с Кириллом Кяро и Юрием Чурсиным. Также в апреле можно будет увидеть финал нескольких историй, которые на стримингах представили в марте и 5 сезон «Папиных дочек. Новых».
ОТ ДЕТЕКТИВА К ИСТОРИИ
По данным аналитиков онлайн-кинотеатра «Кион», в первом квартале 2026 года интерес россиян к тру-крайму вырос на 53% относительно аналогичного периода 2025 года. Наиболее востребован подобный контент среди женской аудитории от 35 до 54 лет. Также тру-крайм нередко выбирают для себя и мужчины от 18 до 24 лет.
В апреле любителей жанра ждет сразу несколько новых сериалов. Так онлайн-кинотеатр «Кион» заготовил на 1 апреля премьеру детективного триллера «Отпечатки». Режиссером выступил Сергей Филатов, который ранее создал для платформы проект «Бар “Один звонок”». Главные роли в «Отпечатках» исполнят Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев.
По сюжету следователь Яна Князева, героиня Оксаны Акиньшиной, возвращается в родной тихий городок Заречный, чтобы расследовать серию преступлений. Однако радикальные методы и личный интерес героини ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис Симонов. Дальнейший ход событий приводит напарников к местному детскому дому, в котором росла Яна, и чем ближе герои подбираются к убийце, тем сильнее им пытаются помешать.
Помимо Акиньшиной и Чеботарева в кадре можно будет увидеть Евгения Санникова, Анну Богомолову, Полину Кутепову, Олега Рязанцева, Агриппину Стеклову, Александру Бабаскину и не только. Съемки проекта проходили в Астрахани и Астраханской области. Впервые «Отпечатки» показали в сентябре 2025 года в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон! на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Проект вошел в число самых ожидаемых сериалов 2026 году и получил высокую оценку критиков.
Онлайн-кинотеатр Premier со своей стороны предложит зрителю мистический детектив «Зов Русалки» с Андреем Фроловым («Изгой», «Страх над Невой», «Преторианец») в главной роли.
Сюжет тоже закручивается вокруг небольшого городка, в котором происходит серия мистических ритуальных убийств. Следствие заходит в тупик, а местные утверждают, что во всем виновата некая русалка. Разгадать загадку предстоит московскому специалисту по серийным убийцам Юрию Бахтину, которого из столицы направляют в помощь следствию. По ходу расследования в число подозреваемых попадаются также и близкие Бахтина, однако мало что может помешать ему выйти на след убийцы.
В сериале Мурада Алиева («Кулагины», «Дельфин») и Галины Уразовой («Капкан») также снимались Катя Кабак, Дмитрий Паламарчук, Ирина Темичева и другие. Серии будут выходить еженедельно с понедельника по четверг. На данный момент на платформе доступен первый эпизод, продолжения станет доступно зрителям уже вечером 31 марта.
Помимо прочего на Premier в апреле выйдет историческая драма «Новороссия. Потемкин». Мини-сериал ближе познакомит зрителей с биографией выдающегося государственного деятеля и полководца Григория Александровича Потемкина. Эту роль в проекте сыграет Иван Колесников, который в прошлом уже перевоплощался, например, в Михаила Романова и Петра I. Также в сериале о Потемкине можно будет увидеть Анну Ковальчук, Сергея Шакурова, Виталия Коваленко, Злату Ильченко, Матвея Лыкова и не только.
На данный момент в онлайн-кинотеатре уже доступна первая серия проекта. В дальнейшем эпизоды будут выходить еженедельно по пятницам, вторую серию представят 3 апреля.
Со своей стороны онлайн-кинотеатр Okko в апреле тоже представит детективный триллер. Сюжет проекта «Черная графиня» развивается вокруг одного иммерсивного спектакля. Талантливый режиссер поставил 11 успешных представлений подряд, но в 12 раз все идет не по плану, что приводит к трагической гибели одного из актеров.
В проекте 14 актеров и все роли главные. На экране можно будет увидеть Кирилла Кяро, Юрия Чурсина, Олега Василькова, Алину Чернобровкину и не только. Среди любопытных фактов – на площадке им довелось встретиться с живым медведем. Как рассказывал в рамках V фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+ один из режиссеров, сценаристов и продюсеров проекта Илья Куликов, команда рассматривала использование компьютерной графики. Однако в этом случае бюджет проекта пришлось бы увеличить на нескромные 25 миллионов рублей.
Зрителям уже доступен премьерный эпизод, второй покажут 2 апреля. Затем серии будут выходить еженедельно по четвергам.
ПРОДОЛЖЕНИЯ СЛЕДУЮТ
Среди продолжений онлайн-кинотеатры Okko и Start в апреле представят финал проекта «Время Счастливых». Последние эпизоды сериала, который знакомит с историей Марины и Ивана Счастливых, выйдут 2 и 9 апреля.
Стоит напомнить, что режиссерское кресло проекта занял Илья Силаев, который прежде работал, к примеру, над сериалами «Хутор» и «Сестры». В ролях можно увидеть Тихона Жизневского, Ольгу Лерман, Анну Завтур, Викторию Заболотную, Евгению Леонову и не только.
Помимо прочего на Okko в апреле продолжат выходить новые серии «На льду». Премьера драматичного сериала об обратной стороне мира фигурного катания состоялась в марте. В апреле выйдет еще пять эпизодов проекта режиссера Максима Кулагина.
По сюжету фигуристка Ксения возвращается в родной город, чтобы узнать правду о трагедии, в которой погиб ее партнер по фигурному катанию. Девушка становится детским тренером в спортивной школе и довольно быстро понимает, что за блеском «элитного спорта» по-прежнему скрываются молчание, давление и страх. Главную роль сыграла Ангелина Пахомова («Циники», «Золотое дно», «Содержанки 4»). Также сериале можно увидеть Викторию Толстоганову, Петра Федорова и других. Новую 5 серию представят зрителям уже 3 апреля.
Онлайн-кинотеатр Wink заготовил на апрель финал ромкома «Гордость». Именно этот проект получил главные призы от жюри V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+. В центре сюжета – талантливая повар-стажер Алана. Девушка, проживающая в Москве, сталкивается с требованием отца вернуться в Северную Осетию и выйти замуж. Тогда героиня решает привести из столицы «неудачного жениха», чтобы отец его отверг. Принять участие в этой свадебной авантюре соглашается бармен-мечтатель Макс.
Главные роли в «Гордости» исполнили Алана Чочиева (сериал «Карта желаний») и Алексей Онежен («Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна). Также в «Гордости» снимались» Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати, Данил Григорьев и другие.
На 13 апреля на Start намечена премьера первого эпизода 5 сезона сериала «Папины дочки. Новые». Серии продолжат историю полнометражного фильма «Папины дочки. Мама вернулась».
Помимо возвращения мамы (Анастасии Сиваевой, Даши из первых «Папиных дочек») в семью Васильевых после двух лет отсутствия, героев ждет много нового. Среди ожидаемых событий, например, появление Иржи, переезд старшей дочери четы Васильевых Сони в Санкт-Петербург, битва за бабушкину квартиру, и даже перевоспитание Тамары. Всего новый сезон будет включать 20 серий.
На Wink в апреле стартует продолжение сериала телеканала СТС «Молодежка. Новая смена». В продолжении истории, которая выйдет со слоганом «Второй период», ставки для хоккейной команды «Акулы Политеха» повышаются: им предстоит бороться за участие в международном турнире среди студенческих команд.
В новых сериях к зрителям вернуться любимые герои в исполнении Федора Бондарчука, Александра Соколовского, Анны Михайловской, Марии Пироговой, Сергея Комарова и других актеров. Также к команде присоединились Олеся Судзиловская, Маргарита Дьяченкова и Евгения Дмитриева.
ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА
Среди документальных проектов 2 апреля во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма на платформах CHILL, Okko, Premier и Start выпустят сериал «В Хогвартс я не попал». Это первый в России проект о людях с невербальным аутизмом - состоянием, при котором человек с расстройством аутистического спектра либо не использует устную речь, либо делает это крайне ограниченно.
Хотя эти люди не говорят, у каждого из них есть богатый внутренний мир, чувства и стремление к самовыражению. Голосами героев в проекте стали Никита Кологривый, Юрий Колокольников, Рузиль Минекаев, Алексей Онежен, Никита Ефремов, Саша Бортич и Светлана Иванова. Все серии будут доступны в день релиза.
