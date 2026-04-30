Останки миллиардеров подняли спустя три года после трагедии с батискафом «Титан»
Останки пассажиров батискафа «Титан», затонувшего в Атлантическом океане во время экспедиции к «Титанику», подняли спустя почти три года после трагедии. Об этом пишет The Guardian.
Супруга пакистанского бизнесмена Шахзады Давуда Кристин Давуд, потерявшая в результате ЧП не только мужа, но и 19-летнего сына Сулеймана, рассказала, что их идентифицировали с помощью ДНК-тестов.
Эксперты подтвердили, что причиной гибели находившихся на «Титане» людей стало мгновенное разрушение корпуса из-за давления. Все они погибли мгновенно.
Принадлежавший американской компании OceanGate Expeditions туристический батискаф «Титан» пропал 18 июня 2023 года. На его борту, кроме Шахзады и Сулеймана Давудов, находились основатель фирмы Стоктон Раш, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и британский миллиардер Хамиш Хардинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
