Останки миллиардеров подняли спустя три года после трагедии с батискафом «Титан»

Останки пассажиров батискафа «Титан», затонувшего в Атлантическом океане во время экспедиции к «Титанику», подняли спустя почти три года после трагедии. Об этом пишет The Guardian.

Супруга пакистанского бизнесмена Шахзады Давуда Кристин Давуд, потерявшая в результате ЧП не только мужа, но и 19-летнего сына Сулеймана, рассказала, что их идентифицировали с помощью ДНК-тестов.

Эксперты подтвердили, что причиной гибели находившихся на «Титане» людей стало мгновенное разрушение корпуса из-за давления. Все они погибли мгновенно.

Принадлежавший американской компании OceanGate Expeditions туристический батискаф «Титан» пропал 18 июня 2023 года. На его борту, кроме Шахзады и Сулеймана Давудов, находились основатель фирмы Стоктон Раш, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и британский миллиардер Хамиш Хардинг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПроисшествиеокеанТитаник

Горячие новости

Все новости

партнеры