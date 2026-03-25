«Медиалогия» позволяет более точно оценить число просмотров среди россиян за счет использования данных о ТВ-трансляциях, рассказал глава Ассоциации «Интернет видео» Алексей Бырдин в беседе с НСН.

Сервис «Медиалогия» выпустил рейтинг самых популярных российских сериалов за 2025 год. Информацию о рейтинге он опубликовал на своем официальном сайте. Компания проанализировала для рейтинга свыше тысячи сериалов 2025 года, включая новые сезоны, российские и зарубежные проекты. Первое место в этом топе занял триллер «Игра в кальмара» (Южная Корея), на втором — американский сериал «Очень странные дела», а замкнул тройку отечественный детективный проект «След». Бырдин объяснил, почему некоторые позиции в топах могут отличаться от отраслевых рейтингов.