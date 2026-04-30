Более половины работодателей не указывает зарплату в вакансиях, так как она устанавливается по итогам собеседования для конкретного кандидата, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Россияне не любят вакансии, в которых не раскрывается зарплата — 42% никогда не откликаются на такие объявления, а 29% делают это, но иногда, следует из данных опроса сервиса SuperJob. Каждый второй из противников скрытого дохода оказался из возрастной группы 35-45 лет. При этом Голованова подчеркнула, что количество вакансий, где оклад не указан, на текущий момент на рынке труда составляет всего 10-15%.