«Под кандидата»: Зачем работодатели скрывают зарплаты в вакансиях
Работодатели не указывают зарплату в вакансии в попытках сохранения конфиденциальности и экономии, рассказала НСН Наталья Голованова.
Более половины работодателей не указывает зарплату в вакансиях, так как она устанавливается по итогам собеседования для конкретного кандидата, рассказала НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Россияне не любят вакансии, в которых не раскрывается зарплата — 42% никогда не откликаются на такие объявления, а 29% делают это, но иногда, следует из данных опроса сервиса SuperJob. Каждый второй из противников скрытого дохода оказался из возрастной группы 35-45 лет. При этом Голованова подчеркнула, что количество вакансий, где оклад не указан, на текущий момент на рынке труда составляет всего 10-15%.
Эксперт объяснила, что причины для сокрытия этой информации на этапе размещения вакансии у компаний могут разные:
«Главная причина, по которой компании не называют конкретную сумму, остается прежней — зарплата устанавливается по итогам собеседования. Так ответили 60% рекрутеров. Таким образом, зарплата устанавливается "под кандидата", исходя из его знаний, образования, навыков, опыта. 3 из 10 работодателей признаются, что скрывают зарплату от действующих сотрудников и конкурентов. А почти треть компаний таким образом изучают зарплатные ожидания соискателей. Каждая пятая компания используют формулировку "по договоренности" при сдельной или бонусной оплате, еще столько же честно говорят, что их предложение ниже рыночного. Для привлечения большего числа кандидатов не указывают доход еще 20% работодателей, а 17% надеются сэкономить, так как по их мнению всегда есть соискатели, которые просят меньше, чем компания готова платить».
Голованова отметила, что вполне реально стать «тем самым», которому на собеседовании предложат хорошую зарплату. Она перечислила способы правильно оценить свою стоимость на рынке труда, чтобы подтянуть ожидаемый доход до желаемого уровня.
«Необходимо учитывать географию поиска работы, свой опыт в профильной сфере деятельности. На уровень заработка также влияют основное и дополнительное образование, знание иностранного языка, навыки работы с ПО. Чтобы претендовать на высокую зарплату, изучите резюме своих конкурентов, специалистов с одинаковым профессиональным бэкграундом, претендующих на зарплату выше вас, чтобы понять, чем они лучше. Если вы знаете и умеете то же, что и они, — смело увеличивайте свои зарплатные ожидания. Вы обладаете всеми этими навыками, знаниями, достижениями или большей их частью, но забыли их написать? Дописывайте и увеличивайте зарплату в резюме. У вас нет этих знаний и навыков? Учитесь! Это окупится», — посоветовала специалист.
Ранее ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Екатерина Сабельникова в беседе с НСН раскрыла, почему в России в среднем у мужчин зарплаты выше, чем у женщин.
