Режиссер также добавил, что зрителей ждет не просто спортивная, но и драматичная история.

«Ставки, не только спортивные, достаточно высоки. Мы не только идем с героиней, которая хочет получить призовые, кубок. Она спасает свою жизнь. Она хочет видеть этот мир, хочет видеть летящий мяч и продолжать заниматься теннисом. Цена жизни - всегда драматизм минимум на девяточку. Полина Гухман – просто прирожденный великий талант. Поверьте, еще год, и она станет суперзвездой. Она легко все понимает, чувствует. При этом Полина еще прирожденный боец. Она не привыкла сдаваться, готова переступать через себя, через свои желания. Она готова делать любые сложные вещи, которые ей несвойственны. Она слушает, слышит и делает – это главное для режиссера. Также, конечно, у нее невероятная способность быть органичной в кадре. А Данила Козловский – гений. Это потрясающий актер и друг», - подчеркнул Корчагин.

В свою очередь актриса Полина Гухман на премьере сериала рассказала, что эта роль потребовала продолжительных тренировок.

«На пробах я сказала, что обалденно играю в теннис, а на самом деле никогда не держала ракетку в руках. Тренировки по теннису у меня были на протяжении года. Данила Валерьевич просто обалденный человек. Мы всегда шутили. Как-то не могли нормально сыграть сцену один раз и снимали 12 дублей, потому что смеялись», - вспомнила артистка.

Также в сериале снимались Светлана Иванова, Олег Чугунов, Александр Самойленко, Валентина Малыгина и теннисистка Алина Юнева. Консультантом проекта выступил тренер и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев, передает «Радиоточка НСН».

