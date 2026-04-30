Драма на девяточку: Чего ждать от сериала «Первая ракетка» с Данилой Козловским
Часть съемок сериала «Первая ракетка» прошла в Дубае, что добавило сложностей на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рассказал НСН режиссер Евгений Корчагин.
Уровень драматичности сюжета сериала «Первая ракетка» можно оценить на твердую девятку, заявил в беседе с НСН режиссер спортивной драмы Евгений Корчагин.
Первую серию проекта представили в онлайн-кинотеатре Wink 30 апреля. В центре сюжета история молодой теннисистки Кати в исполнении Полины Гухман. Она вынужденно бросила профессиональный спорт и зарабатывает, обыгрывая состоятельных любителей на деньги. Свидетелем одного из поединков становится спортивный тренер Игорь Стрельников. Герой Данилы Козловского давно мечтал найти по-настоящему одаренного спортсмена и предлагает Кате шанс вернуться в мир большого спорта. Корчагин отметил, что на съемках не обошлось без сложностей.
«Любой вид спорта сложно снимать. Любой режиссер неминуемо сталкивается с проблемой, что актеры не владеют техникой того или иного вида спорта. Тебе приходится выкручиваться с помощью монтажных приемов, либо с помощью графики «прикручивать» лица актеров к спортсменам. У меня изначально было решение снимать как можно больше настоящих спортсменов, чтобы не быть ограниченным в этом. Еще одна сложность работы – всегда мало времени. Даже 70 съемочных смен – очень мало для того количества тенниса, которое мы снимали, той детальности, которую мне хотелось применить. Хотелось больше времени, но, наверное, потому, что мы, режиссеры, всегда ненасытные. Часть съемок проходила в Дубае. В момент съемок летали ракеты, их сбивали противоракетные комплексы. Но в целом было спокойно», - рассказал он.
Режиссер также добавил, что зрителей ждет не просто спортивная, но и драматичная история.
«Ставки, не только спортивные, достаточно высоки. Мы не только идем с героиней, которая хочет получить призовые, кубок. Она спасает свою жизнь. Она хочет видеть этот мир, хочет видеть летящий мяч и продолжать заниматься теннисом. Цена жизни - всегда драматизм минимум на девяточку. Полина Гухман – просто прирожденный великий талант. Поверьте, еще год, и она станет суперзвездой. Она легко все понимает, чувствует. При этом Полина еще прирожденный боец. Она не привыкла сдаваться, готова переступать через себя, через свои желания. Она готова делать любые сложные вещи, которые ей несвойственны. Она слушает, слышит и делает – это главное для режиссера. Также, конечно, у нее невероятная способность быть органичной в кадре. А Данила Козловский – гений. Это потрясающий актер и друг», - подчеркнул Корчагин.
В свою очередь актриса Полина Гухман на премьере сериала рассказала, что эта роль потребовала продолжительных тренировок.
«На пробах я сказала, что обалденно играю в теннис, а на самом деле никогда не держала ракетку в руках. Тренировки по теннису у меня были на протяжении года. Данила Валерьевич просто обалденный человек. Мы всегда шутили. Как-то не могли нормально сыграть сцену один раз и снимали 12 дублей, потому что смеялись», - вспомнила артистка.
Также в сериале снимались Светлана Иванова, Олег Чугунов, Александр Самойленко, Валентина Малыгина и теннисистка Алина Юнева. Консультантом проекта выступил тренер и президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- ЦБ рекомендовал реструктурировать долги бизнеса в зоне ЧС
- Армия России освободила Корчаковку и Новоалександровку
- «Безопаснее не станет»: Водителей возмутило предложение снизить нештрафуемый порог
- Не так поняли: Глава СПЧ Фадеев выступил за сохранение VPN в России
- Минцифры не будет включать алкоголь в эксперимент по онлайн-продаже
- Драма на девяточку: Чего ждать от сериала «Первая ракетка» с Данилой Козловским
- В Карачаево-Черкессии стартовало строительство первого в регионе аэропорта
- «Приди и сделай»: Почему коучи в России остались не у дел
- Сокращение войск США в Германии назвали «наказанием» от Трампа
- СК отпустил гендиректора и сотрудников «Эксмо» без повесток