Песков: Россия пока не слышала реакцию Киева на инициативу перемирия
30 апреля 202618:02
Россия пока не слышала реакцию Украины на готовность Москвы объявить перемирие ко Дню Победы. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом в беседе с журналистом Александром Юнашевым он отметил, что для реализации инициативы реакция Киева «не нужна», пишет RT.
«Это решение главы российского государства, и оно будет реализовываться», - сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что даты перемирия ко Дню Победы будут установлены президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- «Я этим горю!»: Алексей Рыбников о новой премьере и подпольном роке
- Фредди Меркьюри назвали лучшим вокалистом в истории
- «Под кандидата»: Зачем работодатели скрывают зарплаты в вакансиях
- Останки миллиардеров подняли спустя три года после трагедии с батискафом «Титан»
- Мишустин: Кабмин компенсирует ущерб от паводков на Северном Кавказе
- Трамп назвал Мерца неэффективным в деле урегулирования украинского кризиса
- Омбудсмен Володарский оценил запрет на досмотр школьников перед ЕГЭ
- Верховный суд РФ приостановил деятельность партии «Гражданская платформа»
- Бизнес или медицина? Почему в России сложно наказать пластического хирурга за ошибку