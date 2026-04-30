Песков: Россия пока не слышала реакцию Киева на инициативу перемирия

Россия пока не слышала реакцию Украины на готовность Москвы объявить перемирие ко Дню Победы. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский поручил узнать у США детали перемирия в честь Дня Победы

При этом в беседе с журналистом Александром Юнашевым он отметил, что для реализации инициативы реакция Киева «не нужна», пишет RT.

«Это решение главы российского государства, и оно будет реализовываться», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что даты перемирия ко Дню Победы будут установлены президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
