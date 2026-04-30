Трамп назвал Мерца неэффективным в деле урегулирования украинского кризиса

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу не следует вмешиваться «в дела тех, кто устраняет ядерную угрозу Ирана». Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

По его словам, Мерцу лучше тратить больше времени на исправление ситуации «в собственной увечной Германии».

«А также на завершение конфликта между Россией и Украиной, в чём он до сих пор был совершенно неэффективен!» - написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что власти США рассматривают вопрос о возможном сокращении численности военного контингента в Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / dpa / picture-alliance
ТЕГИ:СШАУкраинаРоссияДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры