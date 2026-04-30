СМИ: Друзю грозит лишение статуса магистра «Что? Где? Когда?»

Уточняется, что это связано с нарушением правил при проведении корпоратива, на который он пришёл с хрустальной совой, тогда как любые отсылки и намеки на игру в его карьере ведущего запрещены.

«Никаких волчков, чёрных ящиков и хрустальных сов. За исполнением контракта следят специальные люди... Промелькнувший атрибут — повод для санкций», - говорится в сообщении.

По данным канала, однажды Друзь уже провёл частный выезд с полным воссозданием атмосферы «Что? Где? Когда?», при этом заказчики не удержались и отметили его соцсетях. За это магистр получил штраф и предупреждение о возможном расторжении телеконтракта.

Ранее в СМИ появилась информация, что певец Митя Фомин, исполнивший на патриотическом концерте песни «Моя Москва» и «Тёмная ночь», столкнулся с судебным иском на сумму полмиллиона рублей за нарушение авторских прав, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».