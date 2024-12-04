«Черных дней не будет!»: Салтыкова ничего не подарит себе на Новый год

Певица Ирина Салтыкова обязательно будет работать на Новый год, а вот новогодний подарок себе не приготовила, поскольку каждый день балует себя чем-то новым без всякого повода. Об этом исполнительница рассказала спецкору НСН на вечеринке Made in Russia, организованной Seahava и РСПП.

«Я обязательно буду работать в новогоднюю ночь. Никаких специальных пунктов в новогоднем райдере у меня нет, он всегда у меня самый обычный, а то, что многие артисты повышают гонорары, связано с количеством концертов, с инфляцией, со многими другими вещами. Подарок себе на Новый год делать не буду, поскольку просто так каждый день покупаю что-то новое. Это не крупные покупки, балую себя и родных по мелочи. Поддержала российского производителя — купила посуду из Гусь-Хрустального, посуду “Дымов” из Суздаля. Люблю перемены в жизни и красивую одежду. А на “черный день” не откладываю — у меня таких дней не будет», — призналась певица.