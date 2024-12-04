«Черных дней не будет!»: Салтыкова ничего не подарит себе на Новый год
Ирина Салтыкова призналась НСН, что уже почти год не записывает новых песен, но активно ведет концертную деятельность.
Певица Ирина Салтыкова обязательно будет работать на Новый год, а вот новогодний подарок себе не приготовила, поскольку каждый день балует себя чем-то новым без всякого повода. Об этом исполнительница рассказала спецкору НСН на вечеринке Made in Russia, организованной Seahava и РСПП.
«Я обязательно буду работать в новогоднюю ночь. Никаких специальных пунктов в новогоднем райдере у меня нет, он всегда у меня самый обычный, а то, что многие артисты повышают гонорары, связано с количеством концертов, с инфляцией, со многими другими вещами. Подарок себе на Новый год делать не буду, поскольку просто так каждый день покупаю что-то новое. Это не крупные покупки, балую себя и родных по мелочи. Поддержала российского производителя — купила посуду из Гусь-Хрустального, посуду “Дымов” из Суздаля. Люблю перемены в жизни и красивую одежду. А на “черный день” не откладываю — у меня таких дней не будет», — призналась певица.
Подводя итоги уходящего года, собеседница НСН добавила, что уже практически год не записывает новых песен, сосредоточившись на концертной деятельности.
«Для меня год был прекрасным. Были некоторые сложности, но я довольна, я активно работаю, меня это радует. Конечно, я устаю, но я и отдыхаю. В начале года я выпустила две песни, поэтому пока торможу, сосредоточилась на концертной деятельности», — заявила Салтыкова.
Ранее Салтыкова рассказала, что за роль второго плана в фильме Алексея Балабанова «Брат 2» она получила гонорар в размере 21 тысячи долларов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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