Россиянам объяснили, как проверить размер будущей пенсии
Россиянам рекомендуют регулярно проверять сведения о трудовом стаже и пенсионных баллах на «Госуслугах» и в Соцфонде, чтобы заранее оценить размер будущих выплат. Низкие суммы могут быть связаны с продолжительной работой за небольшую официальную зарплату. Об этом aif.ru заявил директор Научно-исследовательского центра развития государственной пенсионной системы Аркадий Соловьев.
В 2025-м минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составлял 22 440 рублей. При такой зарплате за год можно было заработать около 0,98 индивидуального пенсионного коэффициента.
По оценке эксперта, пенсия в 17 тыс. рублей соответствует ситуации, когда человек на протяжении 40 лет официально получал зарплату лишь немного выше МРОТ. За это время он мог накопить 45-50 баллов.
Для сравнения, средний размер страховой выплаты к концу 2025-го превышал 24 тыс. рублей. Выплата в 17 тыс. рублей лишь немного выше федерального прожиточного минимума пенсионера.
Соловьев советует следить за профильными накоплениями на протяжении всей трудовой деятельности, а не только перед уходом на отдых. Проверять следует сведения о стаже и количестве начисленных баллов.
С 2026-го МРОТ вырос до 27 093 рублей. При официальном трудоустройстве более высокая зарплата позволяет формировать больший коэффициент. Правда, итоговый размер выплат зависит от продолжительности стажа и суммы страховых взносов.
На днях финэксперт объяснила, почему у бывших коллег могут различаться пенсии.
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