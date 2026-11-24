В 2025-м минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составлял 22 440 рублей. При такой зарплате за год можно было заработать около 0,98 индивидуального пенсионного коэффициента.



По оценке эксперта, пенсия в 17 тыс. рублей соответствует ситуации, когда человек на протяжении 40 лет официально получал зарплату лишь немного выше МРОТ. За это время он мог накопить 45-50 баллов.



Для сравнения, средний размер страховой выплаты к концу 2025-го превышал 24 тыс. рублей. Выплата в 17 тыс. рублей лишь немного выше федерального прожиточного минимума пенсионера.



Соловьев советует следить за профильными накоплениями на протяжении всей трудовой деятельности, а не только перед уходом на отдых. Проверять следует сведения о стаже и количестве начисленных баллов.



С 2026-го МРОТ вырос до 27 093 рублей. При официальном трудоустройстве более высокая зарплата позволяет формировать больший коэффициент. Правда, итоговый размер выплат зависит от продолжительности стажа и суммы страховых взносов.



На днях финэксперт объяснила, почему у бывших коллег могут различаться пенсии.

