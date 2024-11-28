«Шнур и Жуков дороже Лепса»: Раскрыты новогодние гонорары российских звезд
Гонорары российских звёзд за новогодние выступления в 2024 году выросли на 20-60%. Об этом сообщает «Peopletalk».
По данным издания, дороже всего заказчикам обойдутся концерты Сергея Шнурова и Сергея Жукова. Лидер группы «Ленинград» выступит за 25 млн рублей, а основателю «Руки Вверх» надо будет заплатить на четыре миллиона меньше.
Сумму от 10 млн до 15 млн рублей придётся выложить за желание послушать Григория Лепса, а новогоднее выступление Леонида Агутина обойдётся в 8-10 млн рублей.
Гонорар певицы Zivert за новогодний корпоратив составляет шесть миллионов рублей. Меньше на млн придётся заплатить за концерт «Дискотеки Аварии» или «Комбинации», а также DJ Smash. А поздравление с Новым годом от певицы Mia Boyka стоит 3 миллиона рублей.
Событийный продюсер Табриз Шахиди в беседе с «Peopletalk» отметил, что заказчики стали чаще приглашать звёзд 1990-х и нулевых годов, в том числе, на фоне выхода сериалов и фильмов, рассказывающих об этих эпохах.
Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съёмок новогодних «огоньков». По его словам, недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru