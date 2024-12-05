«Феминистский мир!»: Шнуров заявил, что обозначил свою позицию в «Синей Богине»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в эфире «НАШЕго Радио» заявил, что сегодня в мире слишком много феминистской повестки, а за мужчин давным-давно никто не вступался.

«Очень много сейчас появилось феминистской повестки: все женщины равны и прочее. А за мужчин никто не вступался давным-давно. Даже эти несчастные качки, которые поют этот рэп, у них лица страдальческие. Они поют о том, как они скучают, о том, как они не могут без этих женщин. А здесь наконец-то мужик вышел и заявил свою позицию в этом сложном феминистском мире», - сказал Шнуров в ходе обсуждения нового альбома «Синяя Богиня».

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Группа «Ленинград» выпустила новый альбом «Синяя Богиня» 29 ноября. Он состоит из 13-ти песен. В записи одной из них – «Лучше не будем» – приняла участие поп-певица Люся Чеботина.

В первом после развода с четвертой женой Ольгой Абрамовой альбоме группы Шнуров воспевает женский целлюлит, язвит насчет курсов йоги и осознанности («Живите долго, только зря») и упоминает признанную в РФ иноагентом певицу Земфиру («Я как Земфира, пишу музло, только красивый, мне повезло»). Вокальные партии исполнила Ксения Руденко. Одновременно с релизом альбома состоялась премьера клипа «Богиня», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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