«Решили подзаработать!»: Сергей Мазаев трижды выступит в новогоднюю ночь

Сергей Мазаев подтвердил НСН, что выступит сразу в трех столичных ресторанах в новогоднюю ночь, группа исполнит небольшие программы по 45 минут. 

Группа «Моральный кодекс» решила подзаработать в этом году и выступит в новогоднюю ночь трижды в разных локациях, заявил НСН заслуженный артист России, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.

Ранее столичные рестораны «Гвидон», «Магадан» и «Пушкин» проанонсировали в соцсетях новогодний ужин с выступлением группы «Моральный кодекс». Мазаев признался, что новогодняя ночь расписана плотно.

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«Это не ошибка, мы просто играем в 23 часа в одном месте, в 00:30 в другом месте, а в 02:30 – в третьем. Все очень просто. Это небольшие программы по 30-45 минут, но в трех ресторанах. Они все находятся в недалекой локации друг от друга, поэтому мы согласились. Мы решили подзаработать в этот раз. Новогодняя ночь расписана у нас, а семьи будут сидеть дома, ждать нас с добычей. Мы, конечно, сядем в семейном кругу, начнем праздновать, а потом я пойду работать, а они будут смотреть новогодний «огонек» уже без меня», - рассказал музыкант.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних "огоньков". Артисты ходят на новогодние "огоньки" бесплатно, если они туда не будут ходить, тем же депутатам не под что будет пить шампанское в новогоднюю ночь, заявил в ответ продюсер Иосиф Пригожин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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