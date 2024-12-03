«Решили подзаработать!»: Сергей Мазаев трижды выступит в новогоднюю ночь

«Это не ошибка, мы просто играем в 23 часа в одном месте, в 00:30 в другом месте, а в 02:30 – в третьем. Все очень просто. Это небольшие программы по 30-45 минут, но в трех ресторанах. Они все находятся в недалекой локации друг от друга, поэтому мы согласились. Мы решили подзаработать в этот раз. Новогодняя ночь расписана у нас, а семьи будут сидеть дома, ждать нас с добычей. Мы, конечно, сядем в семейном кругу, начнем праздновать, а потом я пойду работать, а они будут смотреть новогодний «огонек» уже без меня», - рассказал музыкант.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних "огоньков". Артисты ходят на новогодние "огоньки" бесплатно, если они туда не будут ходить, тем же депутатам не под что будет пить шампанское в новогоднюю ночь, заявил в ответ продюсер Иосиф Пригожин, передает «Радиоточка НСН».

