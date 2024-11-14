СМИ: Актер Никита Кологривый получает от 12 млн рублей за съемки в рекламе

Кроме гонорара известный актер требует на время съемок на улице в холодное время года предоставить ему термобелье и собственный вагончик премиум-класса, а при съемках в павильоне - отдельную комнату отдыха с большой кроватью, туалетом с душем. Ест Кологривый исключительно еду из ресторанов.

При съемках с участием большого числа актеров массовых сцен, Кологривому должны предоставить двух телохранителей.

Ранее актер Леонид Ярмольник заявил, что звание народного артиста обесценилось, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

