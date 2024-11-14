СМИ: Актер Никита Кологривый получает от 12 млн рублей за съемки в рекламе
Ставка за один съемочный день в рекламе артиста Никиты Кологривого составляет 12 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Baza.
Кроме гонорара известный актер требует на время съемок на улице в холодное время года предоставить ему термобелье и собственный вагончик премиум-класса, а при съемках в павильоне - отдельную комнату отдыха с большой кроватью, туалетом с душем. Ест Кологривый исключительно еду из ресторанов.
При съемках с участием большого числа актеров массовых сцен, Кологривому должны предоставить двух телохранителей.
Ранее актер Леонид Ярмольник заявил, что звание народного артиста обесценилось, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru