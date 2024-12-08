СМИ: Иноагент Галкин поднял гонорар на новогодний корпоратив до 15,9 млн руб.

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поднял свой гонорар за новогодние корпоративы до 15,9 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Отмечается, что раньше за такие выступления артист-иноагент получал примерно €80 тысяч, что составляет около 8,5 млн рублей по текущему курсу. При этом, по данным источника, новая расценка выставлена только для российских заказчиков.

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Известно, что по райдеру Галкин требует бутылку 18-летнего виски, фрукты, мясные и сырные нарезки, охрану по специальному соглашению с его директором и номер в пятизвездочном отеле. При этом сообщается, что в выступлении артиста на частных мероприятиях исключены политические шутки.

Ранее заслуженный артист России, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью НСН рассказал, что коллектив решил подзаработать в этом году, поэтому выступит в новогоднюю ночь трижды в разных локациях.

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ФОТО: РИА Новости
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