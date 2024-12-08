СМИ: Иноагент Галкин поднял гонорар на новогодний корпоратив до 15,9 млн руб.
Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поднял свой гонорар за новогодние корпоративы до 15,9 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Отмечается, что раньше за такие выступления артист-иноагент получал примерно €80 тысяч, что составляет около 8,5 млн рублей по текущему курсу. При этом, по данным источника, новая расценка выставлена только для российских заказчиков.
Известно, что по райдеру Галкин требует бутылку 18-летнего виски, фрукты, мясные и сырные нарезки, охрану по специальному соглашению с его директором и номер в пятизвездочном отеле. При этом сообщается, что в выступлении артиста на частных мероприятиях исключены политические шутки.
Ранее заслуженный артист России, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью НСН рассказал, что коллектив решил подзаработать в этом году, поэтому выступит в новогоднюю ночь трижды в разных локациях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Иноагент Галкин поднял гонорар на новогодний корпоратив до 15,9 млн руб.
- Премьер Сирии призвал провести выборы в республике
- В ЯНАО произошло массовое отравление детей-спортсменов
- СМИ: Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе
- СМИ: У экс-тренера сборной РФ по футболу Игнатьева диагностировали рак
- Трамп: Украина потеряла 400 тыс. военных
- ЦАХАЛ: Танки Израиля вошли в буферную зону на границе с Сирией
- Депутат: Работу с 1 по 8 января нужно оплачивать вдвойне
- Премьер Сирии: Вопрос военного присутствия РФ решат новые власти
- Военкор Котенок: Сирийская армия без сопротивления сдала Дамаск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru