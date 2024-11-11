Продюсер Задворнов: Вместо дорогого артиста регионы могли бы проводить фестивали
Фестиваль может стать для регионов нестандартным форматом мероприятий, который будет интересен местным жителям и без топовых артистов в афише, сказал НСН продюсер Максим Задворнов.
Фестивали с участием местных исполнителей и молодых артистов из Москвы собирают на площадях Екатеринбурга и Тюмени не меньше людей, чем концерты топовых певцов, другим регионам России следовало бы перенять подобный опыт, заявил в пресс-центре НСН PR-продюсер артистов Тимати, Burito, «СЛОТ» , экс-пресс атташе лейбла Black Star Максим Задворнов.
«Зачастую в регионах те, кто занимается городскими мероприятиями, считают, что громкое имя на афише решает. Но ведь можно создавать ивенты без супергромких имен. Я сам ездил в Екатеринбург, Тюмень. Там проходят события, когда много сцен по городу, и на них местные артисты и небольшие артисты, заказанные из Москвы. Это классный праздник собственного формата, ставший визитной карточкой этих городов. Причем на площадях собиралось не меньше людей, чем на концерте большого артиста. Понятно, что для этого надо работать, придумывать концепцию, режиссуру. Форматы могут быть разными, но фестивальную историю вполне можно делать», - сказал он.
Ранее депутаты Госдумы от «Новых Людей» внесли законопроект, запрещающий тратить на выступления артистов более миллиона рублей из государственных и муниципальных бюджетов. При этом первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что не следует законодательно ограничивать гонорары исполнителей, ведь если придет осознание того, что государственный и региональный бюджет следует расходовать разумно, знаменитости сами будут требовать меньшую сумму за выступления.
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