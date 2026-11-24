Во вторник ведомства передали представителям отрасли специальное предупреждение и провели закрытый брифинг. В документе сказано, что Москва, предположительно, все чаще пытается организовывать диверсии против европейских объектов оборонной промышленности. Для этого могут привлекаться посредники, использующие относительно простые методы, например, поджоги.



В качестве одного из примеров издание приводит инцидент на складе в Лондоне в 2025-м. На объекте хранились гуманитарная помощь и спутниковое оборудование Starlink для Киева. Группа причастных получила тюремные сроки до 17 лет.



Еще один громкий случай произошел в 2024-м. Тогда американская разведка передала ФРГ информацию о предполагаемом плане покушения на гендиректора оборонной компании Rheinmetall Армина Паппергера.



MI5 рекомендовала предприятиям усилить меры безопасности. В частности, предприятиям советуют сократить цифровой след, убрать из открытого доступа сведения о продукции, производственных объектах, деятельности и сотрудниках, а также обучать персонал распознавать признаки «враждебной разведывательной активности».



Ранее рассказывали, что британские самолеты-разведчики усилили активность у границ России.

