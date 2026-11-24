MI5 предупредила оборонные компании Британии о якобы угрозе российских диверсий
Британская служба внутренней безопасности MI5 и Минобороны предупредили руководителей военных предприятий о якобы растущей угрозе поджогов и других диверсий, которые, по оценке спецслужб, могут организовываться РФ через посредников. В зоне риска находятся в том числе компании по производству оружия и оборудования для Украины, сообщает Bloomberg.
Во вторник ведомства передали представителям отрасли специальное предупреждение и провели закрытый брифинг. В документе сказано, что Москва, предположительно, все чаще пытается организовывать диверсии против европейских объектов оборонной промышленности. Для этого могут привлекаться посредники, использующие относительно простые методы, например, поджоги.
В качестве одного из примеров издание приводит инцидент на складе в Лондоне в 2025-м. На объекте хранились гуманитарная помощь и спутниковое оборудование Starlink для Киева. Группа причастных получила тюремные сроки до 17 лет.
Еще один громкий случай произошел в 2024-м. Тогда американская разведка передала ФРГ информацию о предполагаемом плане покушения на гендиректора оборонной компании Rheinmetall Армина Паппергера.
MI5 рекомендовала предприятиям усилить меры безопасности. В частности, предприятиям советуют сократить цифровой след, убрать из открытого доступа сведения о продукции, производственных объектах, деятельности и сотрудниках, а также обучать персонал распознавать признаки «враждебной разведывательной активности».
Ранее рассказывали, что британские самолеты-разведчики усилили активность у границ России.
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