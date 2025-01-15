Юру Борисова номинировали на престижную премию BAFTA

Российский актер Юра Борисов попал в список номинантов на престижную премию BAFTA.

Новость дополняется.

Среди конкурентов - Гай Пирс, Эдвард Нортон и Киран Калкин.

Церемония вручения наград состоится 16 февраля.

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ФОТО: AP / ТАСС
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