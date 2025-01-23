Критики оценили шансы Борисова на «Оскар» как высокие

Российский актер Юра Борисов имеет хорошие шансы на победу в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» на премии «Оскар», однако даже само попадание в список претендентов стало значимым событием. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал член Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Иван Кудрявцев.

По словам эксперта, букмекеры пока считают фаворитом Киранa Калкина («Настоящая боль»), но он сам прогнозирует победу Борисова. Кудрявцев подчеркнул, что Американская киноакадемия ценит возможность представить миру новые имена, что может сыграть в пользу российского актера.

Юра Борисов поделился эмоциями после своей номинации на «Оскар»

Кинокритик Егор Москвитин назвал номинацию Борисова важным сигналом для молодых российских кинематографистов. Он отметил, что этот прецедент показывает, что актеров оценивают по таланту, а не по происхождению.

Москвитин также подчеркнул, что Борисов в «Аноре» полностью соответствует концепции «поддерживающего актера», а среди членов Киноакадемии, в отличие от жюри «Золотого глобуса», преобладают профессиональные актеры, что увеличивает его шансы на победу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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