Критики оценили шансы Борисова на «Оскар» как высокие

Российский актер Юра Борисов имеет хорошие шансы на победу в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» на премии «Оскар», однако даже само попадание в список претендентов стало значимым событием. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал член Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Иван Кудрявцев.

По словам эксперта, букмекеры пока считают фаворитом Киранa Калкина («Настоящая боль»), но он сам прогнозирует победу Борисова. Кудрявцев подчеркнул, что Американская киноакадемия ценит возможность представить миру новые имена, что может сыграть в пользу российского актера.