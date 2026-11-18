Нейропсихолог объяснила, когда ребенку пора перестать писать Деду Морозу
Родителям не стоит настаивать на письмах Деду Морозу, если ребенок уже начинает сомневаться в существовании волшебника. Подводить его к отказу от традиции нужно постепенно, а не накануне Нового года. Об этом Life.ru рассказала детский и семейный нейропсихолог Кира Макарова.
По ее словам, дети обычно сами начинают догадываться, кто на самом деле приносит подарки. Взрослым не стоит бесконечно поддерживать сказку, особенно когда наступает подростковый возраст.
Макарова напомнила о кризисе семи лет, когда у ребенка формируются новые психологические механизмы. Они позволяют лучше понимать социальные правила. После этого этапа ребята вполне способны самостоятельно разобраться, что Дед Мороз — сказочный персонаж. Родителям достаточно ненавязчиво упоминать об этом в обычных разговорах без специальных разоблачений перед праздником.
Нейропсихолог подчеркнула, что взрослые должны стимулировать взросление ребенка, а не развивать в нем инфантилизм. Она предостерегла от ситуации, когда сами родители требуют письма Деду Морозу даже от 12-летнего подростка. Понимая условность происходящего, он может начать заказывать очень дорогие гаджеты и ставить в неловкое положение.
Если ребенок продолжает верить в необходимость писем, Макарова советует мягко намекнуть, что он уже вырос из этой традиции. Главное — не превращать разговор в ультиматум.
Ранее психолог рассказала, как реагировать на разоблачение Деда Мороза.
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