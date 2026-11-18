По ее словам, дети обычно сами начинают догадываться, кто на самом деле приносит подарки. Взрослым не стоит бесконечно поддерживать сказку, особенно когда наступает подростковый возраст.



Макарова напомнила о кризисе семи лет, когда у ребенка формируются новые психологические механизмы. Они позволяют лучше понимать социальные правила. После этого этапа ребята вполне способны самостоятельно разобраться, что Дед Мороз — сказочный персонаж. Родителям достаточно ненавязчиво упоминать об этом в обычных разговорах без специальных разоблачений перед праздником.



Нейропсихолог подчеркнула, что взрослые должны стимулировать взросление ребенка, а не развивать в нем инфантилизм. Она предостерегла от ситуации, когда сами родители требуют письма Деду Морозу даже от 12-летнего подростка. Понимая условность происходящего, он может начать заказывать очень дорогие гаджеты и ставить в неловкое положение.



Если ребенок продолжает верить в необходимость писем, Макарова советует мягко намекнуть, что он уже вырос из этой традиции. Главное — не превращать разговор в ультиматум.



Ранее психолог рассказала, как реагировать на разоблачение Деда Мороза.

