Юра Борисов снимется в «Преступлении и наказании» Эмира Кустурицы

Кустурица заявил, что фильм будет называться «Как я не снял „Преступление и наказание“». Режиссер рассказал, что сценарий будет дописан через несколько дней.

«Все, что происходит в фильме не только связано со мной, но и с конфликтом [в романе] Достоевского», - отметил Кустурица.

Он также отметил, что очень рад поработать с Борисовым, и высоко оценил «его природу, способность, все, что я видел в частном общении».

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил «Радиоточке НСН», что номинация Борисова на «Оскар» подтверждает, что кинопремии стали куда менее политизированными, чем прежде.

