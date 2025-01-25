Юра Борисов снимется в «Преступлении и наказании» Эмира Кустурицы
Российский актер Юра Борисов снимется в адаптации «Преступления и наказания» сербского режиссера Эмира Кустурицы, сообщил сам режиссер на фестивале «Кустендорф» в Сербии.
Кустурица заявил, что фильм будет называться «Как я не снял „Преступление и наказание“». Режиссер рассказал, что сценарий будет дописан через несколько дней.
«Все, что происходит в фильме не только связано со мной, но и с конфликтом [в романе] Достоевского», - отметил Кустурица.
Он также отметил, что очень рад поработать с Борисовым, и высоко оценил «его природу, способность, все, что я видел в частном общении».
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил «Радиоточке НСН», что номинация Борисова на «Оскар» подтверждает, что кинопремии стали куда менее политизированными, чем прежде.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru