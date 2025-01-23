Деми Мур получила первую номинацию на «Оскар»
Актриса Деми Мур впервые за 46 лет карьеры в Голливуде получила номинацию на премию «Оскар».
Мур представлена в номинации «лучшая женская роль плана» за фильм «Субстанция». Конкуренцию ей составят Синтия Эриво (фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада»), Карла София Гаскон («Эмилия Перес»), Майки Мэдисон («Анора») и Фернанда Торрес («Я все еще здесь»).
Также впервые номинацию на «Оскар» получили певица и актриса Ариана Гранде за роль второго плана в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада» и актер Себастиан Стэн за исполнение роли президента США Дональда Трампа в молодости в проекте «Ученик», который не получил прокатное удостоверение в России.
Лидером по количеству номинаций стал фильм режиссёра Жака Одиара «Эмилия Перес» с Зои Салданой и Селеной Гомес, представленный в 13 категориях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru