Страдает не только бегемотиха: Бурматов назвал абсурдными санкции против животных
Введение санкций против животных гораздо более жестоко и абсурдно, чем против людей, это говорит о бесчеловечности их инициаторов, сказал НСН Владимир Бурматов.
Бегемотиха, оставшаяся без партнера, вызвала резонанс в обществе, однако санкции на поставку в Россию кормов и ветпрепаратов были куда более болезненными. Об этом НСН заявил заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Бегемотиха Ева из зоопарка в Екатеринбурге осталась без жениха из-за антироссийских санкций. Самец застрял за границей в Чехии из-за закрытого воздушного пространства, делающего транспортировку и перелет практически невозможными, сообщило РИА Новости. По словам Бурматова, зоопарки нечасто жалуются на подобные инциденты.
«Подобное случается нечасто. В этой сфере санкции не сильно повлияли, хотя их и пытались ввести. То, что бегемотиха осталась без возлюбленного, резонансно с точки зрения медийности, но на Россию пытались надавить в 2022 году куда более болезненными способами — через запрет поставок в страну кормов и ветеринарных препаратов. С точки зрения инициаторов этих санкций, это должно было привести к очень серьезному социальному недовольству, потому что 57% российских семей владеют домашними животными, на руках у россиян около 60 млн питомцев. Блокировались поставки ветпрепаратов, вплоть до самых элементарных, типа наркоза для ветклиник. Надо отдать должное Минсельхозу, Россельхознадзору, Минпромторгу — мы абсолютно выровняли ситуацию и по ветпрепаратам, и по кормам за счет импортозамещения и поддержки тех производителей, которые поставляют нам продукцию из дружественных стран. Никакого кризиса не случилось, хотя нам его искусственно пытались создать. Вообще санкции против животных выглядят даже более абсурдными, чем санкции против людей, вызывают оторопь и говорят об абсолютной неадекватности и бесчеловечности тех, кто их вводит», — подытожил он.
Ранее Бурматов заявил о необходимости ужесточения наказания за призывы к жестокому обращению с животными и их убийству в интернете. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru