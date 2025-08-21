«Подобное случается нечасто. В этой сфере санкции не сильно повлияли, хотя их и пытались ввести. То, что бегемотиха осталась без возлюбленного, резонансно с точки зрения медийности, но на Россию пытались надавить в 2022 году куда более болезненными способами — через запрет поставок в страну кормов и ветеринарных препаратов. С точки зрения инициаторов этих санкций, это должно было привести к очень серьезному социальному недовольству, потому что 57% российских семей владеют домашними животными, на руках у россиян около 60 млн питомцев. Блокировались поставки ветпрепаратов, вплоть до самых элементарных, типа наркоза для ветклиник. Надо отдать должное Минсельхозу, Россельхознадзору, Минпромторгу — мы абсолютно выровняли ситуацию и по ветпрепаратам, и по кормам за счет импортозамещения и поддержки тех производителей, которые поставляют нам продукцию из дружественных стран. Никакого кризиса не случилось, хотя нам его искусственно пытались создать. Вообще санкции против животных выглядят даже более абсурдными, чем санкции против людей, вызывают оторопь и говорят об абсолютной неадекватности и бесчеловечности тех, кто их вводит», — подытожил он.

Ранее Бурматов заявил о необходимости ужесточения наказания за призывы к жестокому обращению с животными и их убийству в интернете. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

