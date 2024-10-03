«Без самодеятельности»: «Разговоры о важном» в детсадах посоветовали проводить в игровой форме

«Разговоры о важном» можно проводить в детских садах в игровой форме, необходимо разговаривать с детьми трех-четырех лет на доступном для них уровне, отметила детский психолог Наталья Наумова в разговоре с НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что занятия цикла «Разговоров о важном» можно проводить не только со школьниками, но и с воспитанниками детских садов. Глава государства при этом обратил внимание, что в вопросе патриотического воспитания все должно быть «без перегибов, в меру, искренне и доходчиво». Он добавил, что детям с раннего возраста нужно закладывать «базовые вещи» и понимание нравственных ценностей. Наумова отметила, что детям в ходе таких занятий нужно преподносить позитивную информацию.