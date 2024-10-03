«Без самодеятельности»: «Разговоры о важном» в детсадах посоветовали проводить в игровой форме
Воспитатели, используя четкие рекомендации, будут применять свои навыки, чтобы донести нужную информацию до детей, отметила в эфире НСН психолог Наталья Наумова.
«Разговоры о важном» можно проводить в детских садах в игровой форме, необходимо разговаривать с детьми трех-четырех лет на доступном для них уровне, отметила детский психолог Наталья Наумова в разговоре с НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что занятия цикла «Разговоров о важном» можно проводить не только со школьниками, но и с воспитанниками детских садов. Глава государства при этом обратил внимание, что в вопросе патриотического воспитания все должно быть «без перегибов, в меру, искренне и доходчиво». Он добавил, что детям с раннего возраста нужно закладывать «базовые вещи» и понимание нравственных ценностей. Наумова отметила, что детям в ходе таких занятий нужно преподносить позитивную информацию.
«С детьми можно начинать говорить с трех-четырех лет, главное подбирать правильные слова и на доступном для детей уровне. Формировать патриотизм в детях важно с самых юных лет. Тут главное форма… Это не должно быть долго, сложно. Должно быть интересно, захватывающе и важно, чтобы это было сильно, искренне и правдоподобно, чтобы дети получали достоверную информацию о месте, где они живут, информацию, соответствующую возрасту. Она не должна быть травмирующая, должна быть позитивная, добрая информация, необходимая для ситуации, в которой они находятся. Это может быть в виде какой-то постановки, может быть и игра в куклы, и разыгрывание каких-то ролей. Воспитатели прекрасно умеют ладить со своими ребятами, думаю, программа у них интересная построится», – сказала Наумова.
Психолог отметила, что «Разговоры о важном» проводятся в школах по четким рекомендациям. По ее словам, воспитатели, используя их, будут применять свои навыки, чтобы донести информацию до детей.
«В школах ввели им четко темы. Не каждая школа придумывает, о чем поговорить, что главное сегодня, а даются четкие рекомендации. Они в этих рамках говорят. То же самое сейчас и для детского садика будет... Соответственно, дальше воспитатели просто будут использовать нужные материалы для того, чтобы донести это до детей. Потому что очень важно, чтобы тут не было самодеятельности, а чтобы действительно там был взвешенный, грамотный контент, подходящий для детей по возрасту», – добавила собеседница НСН.
«Разговоры о важном» – это цикл занятий в формате классного часа, которые начали проводить в российских школах по понедельникам в 2022 году. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение, напоминает «Радиоточка НСН».
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