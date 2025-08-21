Мантуров: В Нью-Дели до конца года запустят канал RT India
Холдинг RT до конца текущего года запустит телеканал RT India в Нью-Дели. Об этом сообщил вице-премьер России Денис Мантуров на заседании межправительственной комиссии РФ и Индии по торгово-экономическому, научно-техническому, культурному сотрудничеству, передает RT.
Зампред правительства назвал логичным укрепление партнерских отношений по линии СМИ.
«Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг Russia Today планирует до конца года запустить... RT India», — подчеркнул вице-премьер.
По словам Мантурова, это позволит подробно освещать события двусторонних отношений, объективно отражать растущую роль России и Индии в многополярном мире.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что канал готовится к открытию в Индии.
