Гусев отметил, что инвалидов не так много, они не создадут помех движению.

«Согласен с тем, что инвалидам, а также машинам для перевозки инвалидов, можно разрешить поездки по выделенной полосе, потому что это специальные машины, специальное оборудование. Всякие бывают ситуации, и их не так много. Что касается всего остального транспорта, я, честно говоря, против», - заявил парламентарий.

По его словам, если разрешить ездить по выделенной полосе мотоциклистам, то вся работа по улучшению движения общественного транспорта сойдет на нет.