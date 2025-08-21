Мессенджер Мах включат в перечень программ для обязательной предустановки
Национальный мессенджер Мах войдет в перечень программ для обязательной предустановки на электронные устройства. Об этом сообщило правительство России.
«С 1 сентября... Max войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2025 году», — указано в сообщении.
Сервис заменит «VK Мессенджер», который находился в этом списке с 2023 года. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Отмечается, что на базе мессенджера заработает многофункциональный сервис обмена информацией, обеспечивающий безопасное общение и доступ к цифровым сервисам.
Между тем в мессенджере Мах зарегистрировались свыше 18 млн пользователей, сообщает РЕН ТВ.
