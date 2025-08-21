Над Крымом, Азовским и Черным морями сбили 21 дрон ВСУ

Дежурные средства ПВО утром 21 августа ликвидировали 21 беспилотник ВСУ, передает Минобороны.

«В период с 7.00 до 10.00 мск... перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - указано в заявлении ведомства.

Уточняется, что 16 дронов сбили в Крыму, четыре – над водами Азовского моря, еще один – над Черным морем.

Минувшей ночью над территорией России уничтожили 49 украинских БПЛА, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
