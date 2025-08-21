Зеленский назвал возможные места своей встречи с Путиным
Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным могут пройти в Швейцарии, Австрии или Турции. Об этом заявил сам украинский политик, передает Agence France-Presse.
По его словам, справедливо, чтобы встреча состоялась в нейтральной Европе. Киев согласился бы на саммит в Швейцарии или Австрии.
В качестве возможной площадки также рассматривается Турция, входящая в НАТО и считающаяся частью европейского континента.
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский отказался от встречи с Владимиром Путиным в Москве, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Крымом, Азовским и Черным морями сбили 21 дрон ВСУ
- Страдает не только бегемотиха: Бурматов назвал абсурдными санкции против животных
- Как музыканты готовятся к запрету наркотиков в своих песнях
- Мессенджер Мах включат в перечень программ для обязательной предустановки
- Зеленский назвал возможные места своей встречи с Путиным
- Ужастики и фэнтези: Какие книги популярны у детей и подростков
- В США создали лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда Овечкина
- СМИ: Рэпер Post Malone выступит в Петербурге в ноябре
- СМИ: Европа хочет превратить мирные переговоры Трампа в ловушку для России
- В США упал истребитель-бомбардировщик Super Hornet
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru