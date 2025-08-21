Зеленский назвал возможные места своей встречи с Путиным

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным могут пройти в Швейцарии, Австрии или Турции. Об этом заявил сам украинский политик, передает Agence France-Presse.

В Венгрии назвали условие для встречи Путина и Зеленского в Будапеште

По его словам, справедливо, чтобы встреча состоялась в нейтральной Европе. Киев согласился бы на саммит в Швейцарии или Австрии.

В качестве возможной площадки также рассматривается Турция, входящая в НАТО и считающаяся частью европейского континента.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский отказался от встречи с Владимиром Путиным в Москве, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
