Зеленский назвал возможные места своей встречи с Путиным

По его словам, справедливо, чтобы встреча состоялась в нейтральной Европе. Киев согласился бы на саммит в Швейцарии или Австрии.

В качестве возможной площадки также рассматривается Турция, входящая в НАТО и считающаяся частью европейского континента.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский отказался от встречи с Владимиром Путиным в Москве, пишет 360.ru.

