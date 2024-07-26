«Через мультфильмы — во Вселенную»: Олег Рой о работе над «Русскими супергероями»

«Участвует довольно большая команда под моим руководством как генерального продюсера и как автора проекта. В рамках мультсериала выйдут 52 серии 3D для детей от 6 лет (хронометраж — 7 минут) и 52 серии 2D для самых маленьких (хронометраж — 5,5 минуты). Я сейчас работаю над сценарной составляющей и над героями. Вообще над проектом трудится большая команда, поскольку он связан еще и с большой линейкой товаров — ее мы создаем совместно с компанией BY, с сетью магазинов “Галамарт” и магазинами постоянных распродаж. Уже примерно 10-15% товаров мы видим на полках российских магазинов, в сентябре-октябре эта цифра будет ближе к 50-60%. Еще несколько линеек будут запущены в начале 2025 года. Мы хотим создать большую платформу, чтобы у наших детей были свои супергерои, к которым они привыкнут и будут через Вселенную познавать свою страну», — сказал Рой.

Собеседник НСН добавил, что также в 2024 году выйдет первая азбука «Страны счастья».

«В этой книге супергерои будут путешествовать по всем 89 регионам нашей страны. Здесь будет описана история регионов, мы расскажем о героях прошлого и будущего нашей страны, попытаемся сделать этот проект как можно более образовательным. Вообще в создании вселенной принимают участие и психологи, и дизайнеры, и художники, мы участвуем практически во всех выставках, ярмарках и фестивалях», — добавил писатель.

Автор проекта также рассказал, на какой стадии сейчас находятся съемки мультсериала.

«Мы уже сделали тизер. Любой процесс съемок мультсериала состоит из нескольких частей. Мы сейчас как раз прошли подготовительную часть (пре-продакшн), сейчас продолжаем рисовать локации. Бежим ли мы семимильными шагами? Пока не бежим, потому что находимся в поиске большого партнера, который будет так же, как и мы, заинтересован в развитии контентной части Вселенной. Сейчас у нас есть два партнера по играм. Мы берем в партнеры тех, кому это действительно интересно. Также мы делаем парки развлечений “Русских супергероев”, первый из которых представим уже в августе», — заявил Рой.

Собеседник НСН добавил, что уже сегодня у команды создателей есть ряд предложений по производству полнометражного мультипликационного или художественного фильма.

«Мы сейчас разрабатываем истории, которые могут лечь в основу большой составляющей полнометражного кино либо мультфильма. Все будет зависеть от партнера. Мы сейчас ведем переговоры и с платформой, и с одним из маркетплейсов. На 90% мы уверены, что в этом году уже определимся с партнером. Те условия, которые предлагаются сейчас, пока нам не совсем нравятся. Мы находимся в ожидании более интересного предложения или партнера», — отметил он.

Поделился Рой и впечатлениями от работы с новым для него жанром комиксов.