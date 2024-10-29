Желчь иноагентов: Депутат Соловьев осудил жалобу на сказки Пушкина из-за ЛГБТ

Ранее активисты обратились с заявлением в Министерство культуры РФ с просьбой запретить «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» Александра Пушкина из‑за фразы, в которой усмотрели пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщил Telegram-канал Shot. Не уточняется, представители какой именно общественной организации выступили с инициативой, однако известно, что причиной стал отрывок из произведения - «по усам текло, а в рот не попало». По мнению Соловьева, такие обращения призваны исказить смысл известных сказочных произведений.

«Злость и желчь так называемых НКО-иноагентов направлены на основы и фундаментальные ценности русской литературы, включая критику произведений А.С. Пушкина. Прекрасные сказочные герои и образы высмеиваются, искажается их истинный смысл. Обращения и жалобы в органы государственной власти по вопросам трактовки образов и значений слов в классических произведениях русской литературы, на мой взгляд, не повлияют на ограничения распространения этих произведений, тем более на великое значение этих произведений для русской и мировой культуры. Заключение экспертов будет носить разъяснительный и обучающий характер для тех жалобщиков, кто пытается очернить эти произведения», - заявил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов также заявил, что у общественников, которые нашли пропаганду ЛГБТ в произведении Пушкина, - осеннее обострение. Среди прочего депутат назвал данную жалобу «кретинизмом» и отметил, что «стыдно» даже обсуждать подобные инициативы, передает «Радиоточка НСН».

