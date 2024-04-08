«Восток вместо Запада»: Тренд на азиатские комиксы связали с импортозамещением

Увеличение интереса россиян к азиатским комиксам и другой подростковой литературе не связано с тем, что дети стали больше читать, объяснил в интервью НСН исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин.

Книжная ярмарка Non/fiction, прошедшая в выходные в Москве, подтвердила тренд на интерес к комиксам, азиатским рисованным изданиям и так называемой YA-литературе (young adult), рассчитанной на аудиторию от 12 до 20 лет.