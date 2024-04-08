«Восток вместо Запада»: Тренд на азиатские комиксы связали с импортозамещением
Издательства ищут «точки роста», при этом в российской подростковой литературе нет новых авторов и бестселлеров, сказал в эфире НСН Роман Косыгин.
Увеличение интереса россиян к азиатским комиксам и другой подростковой литературе не связано с тем, что дети стали больше читать, объяснил в интервью НСН исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин.
Книжная ярмарка Non/fiction, прошедшая в выходные в Москве, подтвердила тренд на интерес к комиксам, азиатским рисованным изданиям и так называемой YA-литературе (young adult), рассчитанной на аудиторию от 12 до 20 лет.
«Я не вижу роста в сегменте российской подростковой литературы, не появилось новых писателей или каких-то бестселлеров. При этом мы уменьшили число переводных книг, это связано с санкциями и другими причинами. Видимо, происходит импортозамещение и мы замещаем Запад Востоком, это комиксы и другие восточные темы. За последние 20 лет в российской подростковой литературе ничего сильного не происходило», - сказал Роман Косыгин.
По его мнению, издательства ищут «точку роста», делая ставку на подростковую литературу.
«Расти больше негде. Росла детская литература, но сейчас рынок ей насыщен, в художественной литературе тоже нет глобального роста. Издательства увидели, где может быть точка роста и осваивается этот рынок. При этом то, что издается, это не про чтение, это не значит, что стало выходить больше литературы и подростки стали больше читать. Издатели ищут, рискуют, пробуют, где точки роста на рынке, сейчас принялись за подростковую литературу», - заключил собеседник НСН.
Между тем, в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» заверили НСН, что наиболее активной читательской группой сегодня являются люди от 16 до 25 лет.
Британский писатель и литературовед Дональд Рейфилд ранее рассказал НСН, насколько популярно в Великобритании творчество Чехова, Булгакова, Пушкина и Достоевского.
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