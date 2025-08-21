Как музыканты готовятся к запрету наркотиков в своих песнях
Большинство артистов перепроверяют свои треки, чтобы не столкнуться с негативными преследованиями, заявил НСН Дмитрий Коннов.
Слово «пропаганда» трактуется слишком широко, поэтому все исполнители и лейблы ищут опасный смысл в своих треках, чтобы, если что-то не так, заменить их версии на стримингах, рассказал директор цифрового дистрибьютора контента Zvonko Digital Дмитрий Коннов в беседе с НСН.
Музыкальные лейблы и сервисы попросили исполнителей до 1 сентября удалить с площадок треки с упоминанием наркотических веществ или прислать новые версии, где такая информация будет зацензурена. Это связано с вступлением в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, который станет наказывать исполнителей и музыкальные площадки за размещение подобных песен, кроме произведений, обнародованных до 1 августа 1990 года. «Коммерсантъ» утверждает со ссылкой на источники, что большинство артистов не удаляли свои треки, а прислали новые версии. Коннов отметил, что все музыканты проверяют свои песни на наличие запрещенных слов.
«Все стали готовиться к введению закона в сентябре, и, собственно говоря, никто сейчас не собирается ждать полгода, потому что по закону слово “пропаганда” достаточно широко трактуется. Сейчас все музыкальные произведения, которые находятся на площадках, их владельцы, то есть лейблы, артисты проводят аудит на предмет наличия как минимум 30-35 слов, которые однозначно попадают под определение наркотических средств. Существует вариант либо удаления этого трека, либо, если это возможно, запикивания. Но чтобы трек не превратился в песню о первом советском спутнике - имеется в виду звук “пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи” на протяжении трех минут - то автору нужно поработать над текстом», — подчеркнул он.
Коннов добавил, что новые ограничения ударят по жанру рэпа, но у остальных все будет хорошо.
«Объем пока непонятен по сравнению с 80 тысячами треков, которые ежедневно заливаются на стримингах. Это будут небольшие доли, но думаю, что и количество новых треков будет каким-то образом снижаться, потому что какая-то часть из них не носит никакого смысла, кроме констатации состояния читающего или поющего. Так что я это оцениваю не более чем в 10%. Другое дело, что существует какое-то количество артистов, скажем так, построивших свою карьеру, сознательно или бессознательно, вокруг того, что сейчас трактуется как пропаганда наркотических средств. Вопрос будет не столько количества треков, сколько качества. Я не большой любитель рэпа, где чаще всего встречаются запрещенные темы, так что это может стать поводом для появления прекрасных поп- и рок-проектов», — заключил он.
Ранее Коннов объяснил НСН, как артистам стать популярными.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Крымом, Азовским и Черным морями сбили 21 дрон ВСУ
- Страдает не только бегемотиха: Бурматов назвал абсурдными санкции против животных
- Как музыканты готовятся к запрету наркотиков в своих песнях
- Мессенджер Мах включат в перечень программ для обязательной предустановки
- Зеленский назвал возможные места своей встречи с Путиным
- Ужастики и фэнтези: Какие книги популярны у детей и подростков
- В США создали лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда Овечкина
- СМИ: Рэпер Post Malone выступит в Петербурге в ноябре
- СМИ: Европа хочет превратить мирные переговоры Трампа в ловушку для России
- В США упал истребитель-бомбардировщик Super Hornet
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru