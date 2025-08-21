Слово «пропаганда» трактуется слишком широко, поэтому все исполнители и лейблы ищут опасный смысл в своих треках, чтобы, если что-то не так, заменить их версии на стримингах, рассказал директор цифрового дистрибьютора контента Zvonko Digital Дмитрий Коннов в беседе с НСН.

Музыкальные лейблы и сервисы попросили исполнителей до 1 сентября удалить с площадок треки с упоминанием наркотических веществ или прислать новые версии, где такая информация будет зацензурена. Это связано с вступлением в силу закона о запрете пропаганды наркотиков, который станет наказывать исполнителей и музыкальные площадки за размещение подобных песен, кроме произведений, обнародованных до 1 августа 1990 года. «Коммерсантъ» утверждает со ссылкой на источники, что большинство артистов не удаляли свои треки, а прислали новые версии. Коннов отметил, что все музыканты проверяют свои песни на наличие запрещенных слов.