В США создали лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда Овечкина

Лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда хоккеиста Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге создала ферма «Саммерс» в США. Об этом сообщил в соцсетях клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», в котором играет россиянин.

На поле изобразили Овечкина в броске по воротам, эмблему команды и надпись «GR8NESS 895». Площадь лабиринта превышает 2,4 гектара, фото публикует Telegram-канал "Радиоточка НСН".

Объект откроют для посетителей с 23 августа. Часть выручки планируют направить на благотворительность.

Александр Овечкин в сезоне-2024/25 установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 897 шайб. Россиянин превзошел результат канадца Уэйна Гретцки. Историческое достижение Овечкина внесли в Книгу рекордов России, пишет 360.ru.

