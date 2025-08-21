В США создали лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда Овечкина
Лабиринт на кукурузном поле в честь рекорда хоккеиста Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге создала ферма «Саммерс» в США. Об этом сообщил в соцсетях клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», в котором играет россиянин.
На поле изобразили Овечкина в броске по воротам, эмблему команды и надпись «GR8NESS 895». Площадь лабиринта превышает 2,4 гектара, фото публикует Telegram-канал "Радиоточка НСН".
Объект откроют для посетителей с 23 августа. Часть выручки планируют направить на благотворительность.
Александр Овечкин в сезоне-2024/25 установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 897 шайб. Россиянин превзошел результат канадца Уэйна Гретцки. Историческое достижение Овечкина внесли в Книгу рекордов России, пишет 360.ru.
