В Госдуме призвали бороться с распространением «деструктивных» детских книг

В качестве примера «деструктивной литературы» приводят книгу «Солдатик» писательницы из Италии Кристины Беллемо. В произведении главный герой решает отказаться от войны, о которой всегда думал, но скинул мундир, узнав о существовании мирной жизни.

В комитете считают, что чтение таких книг может способствовать формированию у детей «ложных представлений о долге и дезертирстве».

Ранее самым популярным произведением, с продолжением которого хотели бы ознакомиться россияне, стал роман «Мастер и Маргарита», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

