В Госдуме призвали бороться с распространением «деструктивных» детских книг
В Госдуме хотят разработать меры против распространения деструктивной детской литературы, в которой парламентарии увидели опасность для государства, передает RTVi со ссылкой на письмо главы комитета Нины Останиной вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
В качестве примера «деструктивной литературы» приводят книгу «Солдатик» писательницы из Италии Кристины Беллемо. В произведении главный герой решает отказаться от войны, о которой всегда думал, но скинул мундир, узнав о существовании мирной жизни.
В комитете считают, что чтение таких книг может способствовать формированию у детей «ложных представлений о долге и дезертирстве».
Ранее самым популярным произведением, с продолжением которого хотели бы ознакомиться россияне, стал роман «Мастер и Маргарита», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Короля Испании забросали грязью в пострадавшей от наводнения Валенсии
- В Госдуме призвали бороться с распространением «деструктивных» детских книг
- Три мирных жителя пострадали при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ на Горловку
- МИД России переименовал департамент из-за изменений в геополитике
- Приемный отец Милохина снизил цену на дом семьи в Анапе еще на 2 млн руб.
- Рэпер ST не верит в совместную работу Инстасамки и «Ленинграда»
- СМИ: Посещаемость ТЦ в РФ уменьшилась на 4% за год из-за маркетплейсов
- В пятиэтажке Вологды прогремел взрыв
- Тайвань прекратил поставки станков в Россию
- В Финляндии закрылся единственный музей Ленина вне РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru