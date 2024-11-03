В Госдуме призвали бороться с распространением «деструктивных» детских книг

В Госдуме хотят разработать меры против распространения деструктивной детской литературы, в которой парламентарии увидели опасность для государства, передает RTVi со ссылкой на письмо главы комитета Нины Останиной вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

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В качестве примера «деструктивной литературы» приводят книгу «Солдатик» писательницы из Италии Кристины Беллемо. В произведении главный герой решает отказаться от войны, о которой всегда думал, но скинул мундир, узнав о существовании мирной жизни.

В комитете считают, что чтение таких книг может способствовать формированию у детей «ложных представлений о долге и дезертирстве».

Ранее самым популярным произведением, с продолжением которого хотели бы ознакомиться россияне, стал роман «Мастер и Маргарита», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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