«Как американские неженки!»: Драгунский осудил запрет «Вредных советов» Остера
Не существует детской книжки, которую ребенок способен понять без помощи родителей, заявил НСН Денис Драгунский.
Писатель Денис Драгунский на фоне возможного запрета книги «Вредные советы» писателя Григория Остера заявил НСН, что с одной стороны, в России борются за самобытные русские ценности, а с другой – ведут себя как истеричная студентка из Принстона, которая не хочет читать «Анну Каренину», потому что там самоубийство.
Ранее прокуратура Каратузского района Красноярского края потребовала изъять из продажи и уничтожить «Вредные советы» Остера, в которой имеются «описания жестокости», вызывающие «страх, ужас и панику» у детей. По данным источника ТАСС, знакомого с ходом прокурорской проверки, издание потребовали убрать из-за иллюстраций со сценами жестокости при отсутствии возрастной маркировки. Агентство отмечает, что у надзорного ведомства нет претензий к тексту и автору. Драгунский указал на обязанность родителей разъяснять книжки детям.
«Не существует детской книжки, которую ребенок способен понять самостоятельно, без помощи родителей, без их совета. Когда ребенку исполняется лет 10-12, то тогда он уже может читать самостоятельно. Мое детство пришлось на 50-60-е годы, тогда тоже были книжки, которые в нынешние времена назвали бы травмирующими. Например, книга «Маленький Оборвыш» Джеймса Гринвуда, в которой история происходила в жуткой безвылазной нищете, в побоях и скорби. Как-то мы справлялись, выросли нормальными людьми. В общем, любая детская книжка нуждается в родительском сопровождении, даже стихи Барто или Михалкова. Родители должны объяснить и показать», - сказал собеседник НСН.
Драгунский также призвал не копировать западную манеру, запрещая «сложные книжки».
«Вредным советам» больше 20 лет, ее все читали. Не нужно убирать никакие картинки. Для этого есть литературная критика, есть суды. Если кому-то неймется, он может подать в суд и в открытом процессе пытаться доказать, что какая-то картинка на кого-то плохо действует. Я вообще против любых запретов в литературе. Есть запреты на пропаганду насилия, расизма, нацизма, еще чего-нибудь, тогда об этом можно говорить. Это мне все напоминает, как будто вот эти прокуроры копируют, косплеят, всех этих западных неженок, которые говорят: «Ой, эта книжка такая тяжелая, давайте не будем ее читать». С одной стороны, мы боремся за самобытные русские ценности, а с другой – ведем себя как истеричная студентка из какого-нибудь Принстона, которая говорит, что не будет читать «Анну Каренину», потому что там, видите ли, самоубийство. Не надо косплеить восторженно-ранимых американских неженок», - заключил писатель.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что изымать книги писателей-иноагентов, если в них нет ничего предосудительного, не стоит — велик риск пойти по очень скользкой дороге цензурирования текстов, исходя из личности их авторов.
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