«Слово пацана» и треш-стримы: Милонов назвал контент, который не смотрят его дети

Как рассказал собеседник НСН, он не готов показывать своим детям такие проекты, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», поскольку подобные сериалы искажают восприятие исторического времени.

«Я не советую своим детям смотреть "Слово пацана", объясняю, что он нечестный. Там мажоры с бритой грудью и ногами пытаются кривляться и изображать те времена, в которых не жили и не хотят жить. Получается это у них крайне неправдиво. Как и в "Стилягах", когда сомнительные актрисы из 2000-х пытаются изображать людей из 50-х годов. Это так ненатурально, что, честно говоря, даже неинтересно. Например, показываю детям детективный сериал про 60-е годы. Следователь в нем ездит на своей личной "Волге", причем машина, видимо, взята на прокат в каком-то музее ретро автомобилей. Я говорю детям, что так не было и это неправда. Следователь ездил на трамвае. У нас в фильмах сейчас отсутствуют исторические консультанты. Потом получается, что молодое поколение начинает ностальгировать, как было здорово», - сказал он.

Однако наибольшую опасность таят в себе не фильмы или сериалы, а контент блогеров, убежден Милонов.

«Самое вредное – это контент блогеров эпохи середины двухтысячных. Все эти дешевейшие съемки, трэш-стримы с кучей бабла и пропагандой того, как легко зарабатываются деньги при правильном трэш-подходе. Это вредная, неправдивая вещь, которая сильно искушает. Я бы точно не показывал детям треш-стримы», - подытожил он.

Ранее в Общественной палате России представили черновой вариант списка фильмов, рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру. В перечень вошел 191 фильм, в том числе картина «Иди и смотри» Элема Климова о Великой Отечественной войне, рекомендованная к просмотру в 10-11 классах. Как рассказала «Радиоточке НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, современным детям фильм не покажется пугающим, поскольку к 17 годам многие подростки уже посмотрели достаточно американских фильмов ужасов.

