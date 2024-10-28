«Слово пацана» и треш-стримы: Милонов назвал контент, который не смотрят его дети
Депутат Виталий Милонов заявил НСН, что не готов показывать своим детям исторически недостоверное кино, а также видео треш-блогеров.
Сегодня в России снимают достаточно развлекательного и образовательного контента, подходящего для детской аудитории, потому нет смысла показывать ребенку фильмы, в которых он не заинтересован. Об этом в интервью НСН рассказал член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.
Актер Дмитрий Дюжев, исполнивший роли в криминальных фильмах «Бригада» и «Жмурки», рассказал, что не показывает своим сыновьям 9 и 14 лет подобные фильмы. В интервью ТАСС артист заявил, что в таком возрасте рано смотреть криминальные кинокартины, и уточнил, что подросткам, не знакомым с Библией и книгами по истории, не стоит смотреть художественные фильмы о преступности. По словам Милонова, своим детям он не устанавливает запретов на просмотр фильмов, однако они сами не заинтересованы в подобном контенте.
«У меня в семье запрета на просмотр нет. Однако детей несколько, они сами группируются вокруг детских интересов. Детского образовательного и развлекательного контента так много, что смысла в других фильмах нет. Если кто-то из взрослых смотрит взрослый фильм, то дети могут заглянуть, но им это не суперинтересно. Для каждого контента есть свой возраст. Мы не живем в эпоху, когда для подростков или детей нет хороших, правильных фильмов. Если кто-то из родителей хочет показывать ребенку такие фильмы – может показать и объяснить. Но лучше детям давать ту духовную пищу, которая будет им понятна. Потом, опираясь на какой-то минимальный жизненный опыт, они посмотрят "Бригаду", если захотят. При этом, когда такие фильмы снимались, именно их и смотрели дети. И, к сожалению, играли в бандитов, таких, как Саша Белый», - заявил он.
Как рассказал собеседник НСН, он не готов показывать своим детям такие проекты, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», поскольку подобные сериалы искажают восприятие исторического времени.
«Я не советую своим детям смотреть "Слово пацана", объясняю, что он нечестный. Там мажоры с бритой грудью и ногами пытаются кривляться и изображать те времена, в которых не жили и не хотят жить. Получается это у них крайне неправдиво. Как и в "Стилягах", когда сомнительные актрисы из 2000-х пытаются изображать людей из 50-х годов. Это так ненатурально, что, честно говоря, даже неинтересно. Например, показываю детям детективный сериал про 60-е годы. Следователь в нем ездит на своей личной "Волге", причем машина, видимо, взята на прокат в каком-то музее ретро автомобилей. Я говорю детям, что так не было и это неправда. Следователь ездил на трамвае. У нас в фильмах сейчас отсутствуют исторические консультанты. Потом получается, что молодое поколение начинает ностальгировать, как было здорово», - сказал он.
Однако наибольшую опасность таят в себе не фильмы или сериалы, а контент блогеров, убежден Милонов.
«Самое вредное – это контент блогеров эпохи середины двухтысячных. Все эти дешевейшие съемки, трэш-стримы с кучей бабла и пропагандой того, как легко зарабатываются деньги при правильном трэш-подходе. Это вредная, неправдивая вещь, которая сильно искушает. Я бы точно не показывал детям треш-стримы», - подытожил он.
Ранее в Общественной палате России представили черновой вариант списка фильмов, рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру. В перечень вошел 191 фильм, в том числе картина «Иди и смотри» Элема Климова о Великой Отечественной войне, рекомендованная к просмотру в 10-11 классах. Как рассказала «Радиоточке НСН» первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, современным детям фильм не покажется пугающим, поскольку к 17 годам многие подростки уже посмотрели достаточно американских фильмов ужасов.
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