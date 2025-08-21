Ужастики и фэнтези: Какие книги популярны у детей и подростков
Современные подростки выбирают для себя разные книги от «Гарри Поттера» до романов Young adult, отметили эксперты НСН.
Еженедельно выходит по 100 новых наименований книг для детей и подростков, однако для экранизации чаще выбирают наиболее популярные произведения, уточнила в беседе с НСН директор по внешним коммуникациям сети «Читай-город» Ольга Олюшина. Нон-фикшн редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова же отметила, что, выбирая книгу, подростки могут заинтересоваться как фантастикой, так и романами, действие которых происходит в современном мире.
Ранее глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил НСН, что современным кинематографистам не хватает литературной основы для создания сценариев фильмов и сериалов, ориентированных на подростков. По его словам, в советское время такой проблемы не было, сегодня же книг для детей и юношей куда меньше. Олюшина отметила, что статистика продаж подтверждает растущих интерес к детской и подростковой литературе.
«Сегодня выходит достаточно книг для детей и подростков, в среднем порядка 100 наименований в неделю. Для экранизаций, как правило, выбираются наиболее популярные истории или классика. Поэтому может сложиться впечатление, что хороших книг современных авторов для подростков и детей сейчас мало. Безусловно, дети стали читать книги реже. За их время и внимание нужно бороться с гаджетами. Тем не менее, подростки читают. Об этом говорят цифры. В первом полугодии мы видим рост продаж в категории детской и подростковой литературы на 6%. На детскую литературу покупатели нашей сети потратили в первом полугодии 2025 года более 1,2 миллиардов рублей. Стоит отметить, что для экранизаций, как правило, выбираются наиболее популярные истории или классика. Поэтому может сложиться впечатление, что хороших книг современных авторов для подростков и детей сейчас мало», - заявила она.
Как добавила собеседница НСН, статистика продаж также подтверждает, что в топе предпочтений подростков как знаменитые произведения, так и современные авторы.
«Если говорить о топе предпочтений современного молодого читателя, стоит упомянуть Влада Райбера, который пишет мистику и «ужастики» для подростков. По количеству проданных экземпляров на данный момент он находится в топе продаж категории. Неизменно в топе "Гарри Поттер", "Ходячий замок" Дианы Джонс. Эти книги годами не выходят из лидеров продаж, в том числе и из-за экранизаций. Так в топ попала и держится до сих пор книга "Волшебник изумрудного города" Волкова. В течение месяцев после выхода фильма книга возглавляла топ продаж в жанре детской литературы. У детей помладше очень популярен Горин и его танки. В категории детских комиксов его произведения в топе. Если говорить о подростках, то помимо мистики, хорроров и фэнтези, они читают молодежную прозу, современные любовные романы. Книги Анны Джейн, Аси Лавринович продаются десятками тысяч экземпляров. Последний год из книжной моды не выходят спортивные любовные романы», - рассказала Олюшина.
В свою очередь нон-фикшн редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова сообщила НСН, что подростки читают как фэнтези, так и реалистичные произведения.
«Фэнтези чаще читают циклами, с головой погружаясь в волшебные миры. Здесь и поджанр героического фэнтези, и ромэнтези, где сюжет строится вокруг отношений героев, и приключения в магических школах. Среди авторов можно выделить Лию Арден с циклом, куда входят бестселлеры "Мара и Морок", "Морана и Тень", Холли Блэк с циклом про воздушный народ, серию "Часодеи" Натальи Щербы. Среди Young adult романов, действие которых разворачивается в привычных реалиях, и идет речь о подростковых проблемах, можно выделить книги Аси Лавринович, Алекс Хилл, Сони Субботиной. Так, у последней есть "недельный" цикл: в названиях упоминаются дни недели, а совсем недавно вышла новинка "Семь пятничных шалостей". Остается важным для подростков и роман Мариам Петросян "Дом, в котором", у него существует фандом поклонников. Большой популярностью пользуются графические произведения: комиксы, манга, манхва и вебтуны -- формат цифрового комикса с вертикальной прокруткой», - пояснила она.
Ранее в пресс-службе федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» «Радиоточке НСН» также сообщили, что по статистике дети и подростки в первом квартале 2025 года чаще выбирали для чтения фантастику, комиксы и сказки. Среди 100 самых популярных произведений 50% написаны российскими авторами.
