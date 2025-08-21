Ранее глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил НСН, что современным кинематографистам не хватает литературной основы для создания сценариев фильмов и сериалов, ориентированных на подростков. По его словам, в советское время такой проблемы не было, сегодня же книг для детей и юношей куда меньше. Олюшина отметила, что статистика продаж подтверждает растущих интерес к детской и подростковой литературе.

«Сегодня выходит достаточно книг для детей и подростков, в среднем порядка 100 наименований в неделю. Для экранизаций, как правило, выбираются наиболее популярные истории или классика. Поэтому может сложиться впечатление, что хороших книг современных авторов для подростков и детей сейчас мало. Безусловно, дети стали читать книги реже. За их время и внимание нужно бороться с гаджетами. Тем не менее, подростки читают. Об этом говорят цифры. В первом полугодии мы видим рост продаж в категории детской и подростковой литературы на 6%. На детскую литературу покупатели нашей сети потратили в первом полугодии 2025 года более 1,2 миллиардов рублей. Стоит отметить, что для экранизаций, как правило, выбираются наиболее популярные истории или классика. Поэтому может сложиться впечатление, что хороших книг современных авторов для подростков и детей сейчас мало», - заявила она.