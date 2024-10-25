В Минпросвещения обсуждают введение «Разговоров о важном» в детских садах
Эксперты прорабатывают целесообразность введения проекта «Разговоры о важном» в детских садах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
«Целесообразность введения "Разговоров о важном" в образовательную программу... прорабатывается экспертами в области дошкольного образования в научных организациях, подведомственных министерству», — указали в ведомстве.
Отмечается, что курс сформируют с учетом особенностей детей-дошкольников.
Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости аккуратно проработать возможность введения «Разговоров о важном» в детских садах, напоминает RT.
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