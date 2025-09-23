«Мне всегда сложнее даются сцены с массовкой, большим количеством героев, пиротехники. Я не то что теряюсь, но мне сложнее. В этот раз мы работали в паре с Ильей Лебедевым, это наша пятая совместная картина. Он купается в этом и умеет это делать. Вся команда на проекте очень профессиональная», - рассказал Высоцкий.

«Август» - далеко не первая картина, основанная на романе Владимира Богомолова. В 2001 году зритель увидел картину «В августе 44-го». Режиссером выступил Михаил Пташук. Тот фильм со звездным актерским составом запомнился многим зрителям, и новой картине Высоцкого и Лебедева не избежать сравнений.

Не избежать их и артистам. Сергею Безрукову пришлось доказывать, что его капитан Алехин не хуже, чем в свое время получился у Евгения Миронова. Никита Кологривый, сыгравший старлея Таманцева, представил свою версию персонажа, воплощенного когда-то Владиславом Галкиным, а Павел Табаков в роли юного лейтенанта Блинова, потягался с Юрием Колокольниковым.