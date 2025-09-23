Момент истины по Богомолову: Каким получился «Август» с Безруковым и Кологривым
Команда фильма по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» во главе с Константином Эрнстом представила картину, превратив кинотеатр «Октябрь» в настоящий лес.
С наступлением осени на большие экраны России продолжают выходить громкие премьеры, на которые кинотеатры возлагают особые надежды. Так, на четвертой неделе сентября в прокат выходит фильм «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого» .
Первоначально картина должна была выйти еще в марте 2025 года под названием «Момент истины», однако релиз получил новую дату. Так «Август» и случился в сентябре, закрытая премьера прошла в Москве накануне в легендарном кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. На событии побывал специальный корреспондент НСН.
СЪЕМКИ И СРАВНЕНИЯ С ПРОШЛЫМ
Судьба проекта помимо двух дат проката включает и три запуска в производство, каждый раз с новым режиссером и актерским составом. Сценаристом версии картины, которая в итоге добралась до большого экрана, выступил Сергей Снежкин, в прошлом работавший также над фильмом «Любовь Советского Союза» и сериалом «История любви Советского Союза». По словам продюсера проекта Анатолия Максимова, Снежкину удалось создать удивительный текст с фактурой, юмором и ощущением национального культурного кода.
Один из режиссеров фильма Никита Высоцкий в беседе с НСН отметил, что картину удалось снять за стандартные 60-70 смен. Множество декораций, реквизита и костюмов достались «Августу» в наследство от другого исторического проекта, что ускорило рабочий процесс. При этом на постпродакшн ушел год и восемь месяцев. Съемки проходили в Ленинградской области, Карелии и Подмосковье, Ростовской области.
«Мне всегда сложнее даются сцены с массовкой, большим количеством героев, пиротехники. Я не то что теряюсь, но мне сложнее. В этот раз мы работали в паре с Ильей Лебедевым, это наша пятая совместная картина. Он купается в этом и умеет это делать. Вся команда на проекте очень профессиональная», - рассказал Высоцкий.
«Август» - далеко не первая картина, основанная на романе Владимира Богомолова. В 2001 году зритель увидел картину «В августе 44-го». Режиссером выступил Михаил Пташук. Тот фильм со звездным актерским составом запомнился многим зрителям, и новой картине Высоцкого и Лебедева не избежать сравнений.
Не избежать их и артистам. Сергею Безрукову пришлось доказывать, что его капитан Алехин не хуже, чем в свое время получился у Евгения Миронова. Никита Кологривый, сыгравший старлея Таманцева, представил свою версию персонажа, воплощенного когда-то Владиславом Галкиным, а Павел Табаков в роли юного лейтенанта Блинова, потягался с Юрием Колокольниковым.
Также в кино можно будет увидеть Даниила Воробьева, Романа Мадянова, Тину Стойилкович, Ивана Колесникова и многих других. Большинство звездных артистов посетили закрытую премьеру, которая прошла в «Октябре» с особым размахом.
МОМЕНТ ИСТИНЫ В «ОКТЯБРЕ»
Первый этаж знаменитого кинотеатра на этот вечер превратили в лес, украсив множеством хвойных растений. Попав в эту атмосферу, не сразу понимаешь, что все еще на закрытой премьере.
Красная дорожка в этот раз разместилась на втором этаже. Одним из первых на ней появился Никита Кологривый. Не так давно в СМИ появилась новость, что актер попал под камнепад в Дагестане, куда приехал для участия в очередных киносъемках. Впрочем, внешний вид артиста на дорожке в вечер премьеры «Августа» говорил о том, что этот инцидент для него завершился благополучно.
В ряде интервью Кологривый отмечал, что этот фильм стал для него одной из лучших работ в кино. На премьере он появился с дочерью и женой, с которой, к слову, не живет вместе с 2023 года. В общении со СМИ актер отметил лишь, что роль в такой картине – большая честь.
«Очень рад, что создатели доверили мне такую работу», - также добавил он.
Более многословным был Дмитрий Дюжев, который в фильме не снимался, но пришел поддержать коллег.
«Историческое кино не оставляет равнодушным нашего зрителя. Есть целая аудитория, которая обожает историческое кино. Это визуализация, возможность создать на киноэкране атмосферу жизни, где мы, зрители, становимся участниками и учимся быть такими, как главные герои», - заявил он.
Съемки картины «Август» прошли при поддержке «Первого канала», поэтому на премьере был замечен и Константин Эрнст. По его словам, он впервые прочитал роман «Момент истины» еще в 14 лет и уже тогда решил, что когда-нибудь экранизирует его.
Одним из последних артистов, появившемся на дорожке, стал Сергей Безруков. Он подчеркнул, что настоящим моментом истины для всей творческой команды проекта станет день, когда широкий зритель увидит картину.
«Здесь очень много личного. Я Пашу Табакова знаю с детства, с Никитой Кологривым мы тоже очень много снимались вместе. Поэтому для нас это такая команда родных людей собралась», - заверил Безруков.
Он также заметил, что сила «Августа» в том, что он наконец случился в сентябре. После такого напутствия настало время отправиться в кинозал, чтобы, наконец, увидеть одну из главных премьер сентября на большом экране. Сеанс проходил сразу в нескольких кинозалах «Октября».
Среди тех, кто в вечер 22 сентября посмотрел фильм в числе первых, были замечены ведущие «Интервидения» Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев, телеведущий Леонид Якубович, режиссеры Алексей Учитель, Алексей Герман-младший и журналист Владимир Познер.
Широкому зрителю зрелищная картина со звездным актерским составом будет доступна уже с 25 сентября, напоминает «Радиоточка НСН».
