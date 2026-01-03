Иран пригрозил атаковать базы США на Ближнем Востоке
Иран нанесет удары по базам США на Ближнем Востоке в случае агрессии американской стороны. Об этом написал спикер парламента республики Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети Х.
Ранее президент США Дональд Трамп на фоне протестов в Иране заявил, что если Тегеран будет убивать мирных протестующих, Вашингтон придет на помощь этим людям.
Спикер парламента обратился к главе Белого дома, назвав его «неуважаемым президентом США».
«В результате этого... признания все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью в ответ на любую возможную авантюру с американской стороны», — отметил Галибаф.
Спикер подчеркнул, что иностранные спецслужбы не преуспели в попытках превратить протесты в вооруженные столкновения. По его словам, Иран «не приравнивает ряды протестующих к иностранным агентам».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru