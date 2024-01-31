«Впечатляет!»: Актер Сергей Безруков заявил, что Никита Кологривый стал звездой

Актер Сергей Безруков в подкасте Первого канала «Креативные индустрии» поделился впечатлениями от совместной работы с актером Никитой Кологривым на съемках их совместного фильма «Момент истины».

Он отметил, что Кологривый стал звездой, а его новая роль стала серьезной работой, его образ впечатляет.

Звезда «Слова пацана» Кологривый в ответ на критику призвал ждать его новых побед

Ранее актер Иван Янковский, участвовавший в съемках сериала «Слово пацана», ответил своему коллеге по проекту Никите Кологривому, который критиковал легендарных актеров, передает «Комсомольская правда». Янковский считает, что нельзя ставить в один ряд классиков и представителей молодого поколения артистов. «Сравнивать глупо», сказал он.

До этого молодой актер Никита Кологривый, известный по ролям Кащея в сериале «Слово пацана» и Емели в фильме «По щучьему велению», выступил с критикой Данилы Козловского. Также высмеял актрису Александру Бортич, которая снимается в кино, не имея актерского образования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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