На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря

Слабая магнитная буря началась на Земле. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики.

В учреждении предупредили о незначительной степени возмущенности (G1) геомагнитного поля 2 и 3 января. По данным экспертов, вспышечная активность на Солнце умеренная. Специалисты допускают вспышки класса Х, включая протонные.

В свою очередь Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН отметила, что на Земле зафиксировали первую магнитную бурю 2026 года. Она произошла 2 января около 23.00 мск и носит планетарный характер.

В ноябре на Землю обрушилась очень сильная магнитная буря, которая почти достигла высшего уровня G5.



