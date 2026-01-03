На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря
Слабая магнитная буря началась на Земле. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики.
В учреждении предупредили о незначительной степени возмущенности (G1) геомагнитного поля 2 и 3 января. По данным экспертов, вспышечная активность на Солнце умеренная. Специалисты допускают вспышки класса Х, включая протонные.
В свою очередь Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН отметила, что на Земле зафиксировали первую магнитную бурю 2026 года. Она произошла 2 января около 23.00 мск и носит планетарный характер.
В ноябре на Землю обрушилась очень сильная магнитная буря, которая почти достигла высшего уровня G5.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Иране протесты перерастают в беспорядки
- В Сергиевом Посаде загорелись павильоны рынка на площади 3 тысячи квадратных метров
- На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря
- В Бразилии в ДТП с автобусом погибли 11 человек
- Юрист Южалин: В январе россияне будут отдыхать больше, чем работать
- МВД: Мошенники звонят в банки от лица своих жертв
- СМИ: В Германии грабители вынесли из банка ценности на 100 млн евро
- Иран пригрозил атаковать базы США на Ближнем Востоке
- В Чехии мужчина напал с ножом на покупателей магазина и ранил двоих
- Гинцбург рассказал об эффективности отечественной вакцины от меланомы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru