В Сергиевом Посаде загорелись павильоны рынка на площади 3 тысячи квадратных метров
3 января 202604:30
Возгорание произошло в торговых павильонах на рынке в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в МЧС.
«В городе Сергиев Посад на улице 1-ая Рыбная произошло загорание в торговых павильонах рынка "Щедруха". По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается открытое горение на площади 3 тысячи "квадратов"», - отметило ведомство.
Тушение огня осложняется высокой пожарной загрузкой.
К ликвидации возгорания привлекли 57 специалистов и 18 единиц техники.
Ранее пожар произошел в жилом доме в центре Владивостока, в результате были повреждены пять квартир.
