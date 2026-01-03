В Сергиевом Посаде загорелись павильоны рынка на площади 3 тысячи квадратных метров

Возгорание произошло в торговых павильонах на рынке в Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в МЧС.

«В городе Сергиев Посад на улице 1-ая Рыбная произошло загорание в торговых павильонах рынка "Щедруха". По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается открытое горение на площади 3 тысячи "квадратов"», - отметило ведомство.

Тушение огня осложняется высокой пожарной загрузкой.

К ликвидации возгорания привлекли 57 специалистов и 18 единиц техники.

