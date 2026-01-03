СМИ: В Германии грабители вынесли из банка ценности на 100 млн евро

Неизвестные похитили ценности на сумму свыше 100 млн евро из хранилища банка Sparkasse в немецком городе Гельзенкирхен. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

Об ограблении стало известно 29 декабря. Филиал банка был закрыт на рождественские праздники, предварительно, грабители проникли в здание через находящуюся рядом автостоянку. Злоумышленники вскрыли почти 3,2 тысячи сейфовых ячеек и забрали их содержимое.

Изначально речь шла о похищении ценностей на сумму около 30 млн евро, однако, по данным источников, ущерб оказался больше. От преступных действий пострадали более 2,5 тысячи вкладчиков.

Это ограбление может стать одним из самых крупных в истории Германии.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БанкОграблениеГермания

