Герман-младший назвал молодых актеров бунтарями и безумцами
Каждое следующее поколение актеров в России будет талантливее предшественников, заверил НСН Алексей Герман-младший.
России не хватает качественных актерских школ, артистам часто сложно пробиться, однако среди молодых актеров 25-30 лет немало бунтарей, преданных профессии, которые искренне хотят сказать новое слово, заметил в беседе с НСН кинорежиссер Алексей Герман-младший.
Современное кино стало однотипным, допустил в беседе с ТАСС актер и режиссер Александр Адабашьян. Он также отметил, что актеры из-за съемок в похожих проектах тоже начинают походить друг на друга. Герман-младший заявил, что России не хватает хороших актерских школ.
«Проблема в том, что наше актерское образование когда-то было великим, а сейчас среднее. Не всегда мастера, которые учат артистов, являются профессионалами. Очевидно нам нужно больше хороших актерских школ. Есть еще одна серьезная проблема, о которой боятся говорить: не всегда молодому артисту легко пробиться, порой существуют какие-то интересы разных людей, которые этому препятствуют. В определенной степени существует режим коррупции. Однако у нас много хороших актеров появляется, не надо думать, что их нет», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, многие молодые актеры способны затмить старших коллег, притом каждое следующее поколение артистов в России будет только лучше.
«Сейчас придет поколение артистов 25-30 лет, которые смоют поколение старших. Я многих из них знаю, они очень преданно относятся к профессии, они умные, менее пафосные. Эти молодые артисты часто хотят сказать новое слово. Они даже немножко безумны в этом, но это правильно. Они не такие уютно устроенные, как старшее поколение, это бунтари и в плохом, и в хорошем понимании. Например, Никита Кологривый очень талантливый, тонкий, исследующий, искренний человек, хороший актер, несмотря на то, что любит кусать официанток, что не очень хорошо. Безусловно, будет сильное поколение, очень противоречивое, с разными судьбами. Будут и великие взлеты, и трагедии большие. Мне кажется, каждое следующее актерское поколение будет все лучше», - сказал Герман-младший.
Ранее в разговоре с «Радиоточкой НСН» он также подчеркнул, что только 100 фильмов из тысячи новых российских картин можно назвать примером хорошего кино, однако главная проблема в изобилие контента, который часто не имеет отношения к кинематографу.
