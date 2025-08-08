Как добавил собеседник НСН, многие молодые актеры способны затмить старших коллег, притом каждое следующее поколение артистов в России будет только лучше.

«Сейчас придет поколение артистов 25-30 лет, которые смоют поколение старших. Я многих из них знаю, они очень преданно относятся к профессии, они умные, менее пафосные. Эти молодые артисты часто хотят сказать новое слово. Они даже немножко безумны в этом, но это правильно. Они не такие уютно устроенные, как старшее поколение, это бунтари и в плохом, и в хорошем понимании. Например, Никита Кологривый очень талантливый, тонкий, исследующий, искренний человек, хороший актер, несмотря на то, что любит кусать официанток, что не очень хорошо. Безусловно, будет сильное поколение, очень противоречивое, с разными судьбами. Будут и великие взлеты, и трагедии большие. Мне кажется, каждое следующее актерское поколение будет все лучше», - сказал Герман-младший.

Ранее в разговоре с «Радиоточкой НСН» он также подчеркнул, что только 100 фильмов из тысячи новых российских картин можно назвать примером хорошего кино, однако главная проблема в изобилие контента, который часто не имеет отношения к кинематографу.

