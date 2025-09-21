Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане

Известно, что в настоящий момент звезда находится в республике на съемках историко-фантастического боевика «Неандерталец». Инцидент произошел, когда Кологривый ехал в машине по горной дороге, но из-за оползня проезд оказался заблокирован. Актер вышел из машины и стал сам расчищать путь.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «112», видно, как он кидает булыжники на трассе на серпантине, а потом с откоса горы начинают падать камни, после чего знаменитость убегает. Сам артист получил незначительную травму, так как в него попал один из камней.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Никиту Кологривого пришлось эвакуировать из Ирана во время съемок драмы «Трудно быть богом» после начала конфликта с Израилем.