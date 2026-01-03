СМИ: В Иране протесты перерастают в беспорядки

По его данным, на северо-востоке республики в городе Борджнурд в пятницу ряд граждан вышли на местную акцию протеста.

«В ряде районов протестующие отошли от предъявления экономических требований в сторону проведения погромов», — отмечает Tasnim.

Также агентство сообщило, что в городе Сербала на улицы вышли группы вооруженных боевиков, которые выкрикивали антиправительственные лозунги.

В свою очередь, агентство Fars пишет, что протесты в Иране начинают приобретать политический характер. Митингующие вступают в стычки с полицией, чаще выступают с промонархическими лозунгами, вооруженные люди нападают на административные и общественные здания.

Ранее в Иране вспыхнули протесты из-за девальвации национальной валюты - резких колебаний курса и их влияния на цены. На фоне этого глава Центробанка республики Мохаммад Фарзин ушел в отставку.

