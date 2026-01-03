В Бразилии в ДТП с автобусом погибли 11 человек

Автобус и грузовик столкнулись в Бразилии, есть жертвы. Об этом сообщил портал G1.

В Индии в ДТП с автобусом погибли девять человек

«Погибли 11 человек, включая водителя автобуса», - отмечается в публикации.

В результате аварии пострадали еще 11 человек. Их доставили в медицинские учреждения.

Ранее в Таиланде в первые дни новогодних праздников в результате ДТП погибли почти сто человек.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
