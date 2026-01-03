В Бразилии в ДТП с автобусом погибли 11 человек
3 января 202603:43
Автобус и грузовик столкнулись в Бразилии, есть жертвы. Об этом сообщил портал G1.
«Погибли 11 человек, включая водителя автобуса», - отмечается в публикации.
В результате аварии пострадали еще 11 человек. Их доставили в медицинские учреждения.
Ранее в Таиланде в первые дни новогодних праздников в результате ДТП погибли почти сто человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Сергиевом Посаде загорелись павильоны рынка на площади 3 тысячи квадратных метров
- На Земле началась первая в 2026 году магнитная буря
- В Бразилии в ДТП с автобусом погибли 11 человек
- Юрист Южалин: В январе россияне будут отдыхать больше, чем работать
- МВД: Мошенники звонят в банки от лица своих жертв
- СМИ: В Германии грабители вынесли из банка ценности на 100 млн евро
- Иран пригрозил атаковать базы США на Ближнем Востоке
- В Чехии мужчина напал с ножом на покупателей магазина и ранил двоих
- Гинцбург рассказал об эффективности отечественной вакцины от меланомы
- Кадыров опроверг слухи о госпитализации
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru