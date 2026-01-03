МВД: Мошенники звонят в банки от лица своих жертв

Мошенники звонят в банки от имени жертв с просьбами заблокировать счета, а в дальнейшем шантажируют настоящих клиентов финансовых организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.

«Злоумышленник звонит в банк, представляясь настоящим клиентом. Он сообщает, что потерял телефон и банковскую карту, и просит заблокировать все счета», - отмечается в материалах министерства.

Мошеннику достаточно назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения жертвы.

После блокировки счета злоумышленники связываются с его владельцем, часто для этого используют социальные сети. Мошенники сообщают, что они инициировали блокировку счета, и для ее снятия гражданин должен выполнить требования аферистов.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с рассылкой сообщений под видом уведомлений от маркетплейсов, банков или якобы отправивших подарок знакомых.

