МВД: Мошенники звонят в банки от лица своих жертв
Мошенники звонят в банки от имени жертв с просьбами заблокировать счета, а в дальнейшем шантажируют настоящих клиентов финансовых организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.
«Злоумышленник звонит в банк, представляясь настоящим клиентом. Он сообщает, что потерял телефон и банковскую карту, и просит заблокировать все счета», - отмечается в материалах министерства.
Мошеннику достаточно назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения жертвы.
После блокировки счета злоумышленники связываются с его владельцем, часто для этого используют социальные сети. Мошенники сообщают, что они инициировали блокировку счета, и для ее снятия гражданин должен выполнить требования аферистов.
Ранее россиян предупредили о мошенничестве с рассылкой сообщений под видом уведомлений от маркетплейсов, банков или якобы отправивших подарок знакомых.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД: Мошенники звонят в банки от лица своих жертв
- СМИ: В Германии грабители вынесли из банка ценности на 100 млн евро
- Иран пригрозил атаковать базы США на Ближнем Востоке
- В Чехии мужчина напал с ножом на покупателей магазина и ранил двоих
- Гинцбург рассказал об эффективности отечественной вакцины от меланомы
- Кадыров опроверг слухи о госпитализации
- В Китае для повышения рождаемости презервативы обложили налогом
- СМИ: В 2025 году богатейшие россияне заработали почти $32,8 млрд
- В РФ средняя зарплата в сфере перестрахования превысила 400 тысяч рублей
- СМИ: Похороны экс-игрока «Спартака» Мухамадиева пройдут 3 января в Душанбе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru